Berikut Quotes Romantis Hari Valentine, Cocok Dikirim ke Orang Terkasih & Jadi Caption di Medsos

Kumpulan Quotes Romantis Hari Valentine, Cocok Dikirim ke Orang Terkasih & Jadi Caption di Medsos

POS KUPANG-- Berikut kumpulan quotes romantis spesial Hari Valentine.

Hari Valentine atau yang biasa disebut juga Hari Kasih Sayang diperingati setiap tanggal 14 Februari.

Kamu bisa mengirimkan quotes romantis untuk orang yang kamu sayang di momen valentine ini.

Selain dikirim ke orang terkasih, kamu juga bisa membuat quotes untuk dijadikan status di media sosial.

Berikut kumpulan quotes Hari Valentine, dikutip dari goodhousekeeping.com dan interflora.co.uk:

1. “I would rather share one lifetime with you than face all the ages of this world alone.” —Arwen in The Lord of the Rings

“Saya lebih suka berbagi satu kehidupan dengan Anda daripada menghadapi segala usia di dunia ini sendirian.” —Arwen in The Lord of the Rings

2. “When you realize you want to spend the rest of your life with somebody, you want the rest of your life to start as soon as possible.” —Harry in When Harry Met Sally

"Ketika Anda menyadari bahwa Anda ingin menghabiskan sisa hidup Anda dengan seseorang, Anda ingin sisa hidup Anda dimulai secepat mungkin." —Harry in When Harry Met Sally