Simak Fakta Harga Biografi Donald Trump Tahun 1997 Melonjak hingga 900 Dolar AS, Dijual di Amazon

Biografi 'The Art of the Comeback' karya Presiden ke-45 Amerika Serikat (AS) Donald Trump saat ini ditampilkan dalam situs jual beli Amazon dengan label harga yang lumayan mahal.

Harganya nyaris 34 kali lipat dibandingkan nilai asli buku itu saat kali pertama diterbitkan pada 1997.

Dikutip dari laman Sputnik News, Senin (8/2/2021), biografi itu awalnya dijual seharga 25,95 dolar AS saat dirilis lebih dari dua dekade lalu.

Namun sekarang, pembaca harus membayar senilai hampir 900 dolar AS untuk mengetahui rahasia dibalik kebangkitan mantan Presiden AS yang diibaratkan seperti 'burung phoenix' dari keputusasaan finansialnya pada 1990-an.

"Blak-blakan, keterlaluan, cerdas sekali, dan penuh dengan cerita lucu. Lihat babnya 'The Art of the Prenuptial Agreement', Trump mengatakannya seperti itu," bunyi sinopsis buku itu, seperti yang diposting di Amazon.

Meskipun dikecam oleh para kritikus Trump, buku itu menjadi buku terlaris saat kali pertama diterbitkan oleh Times Books-Random House.

Buku ini bahkan tidak dicetak untuk sementara waktu.

Penerbit mengklaim bahwa ini mungkin alasan utama di balik lonjakan nilai yang cukup dramatis selama beberapa bulan terakhir.

Menurut penerbit buku itu, mungkin pembaca perlu mencari buku ini di perpustakaan untuk mendapatkan rahasia dibalik kesuksesan Trump sebelum menjadi Presiden AS.

Pada Agustus 2020, judul tersebut dikabarkan tersedia dengan harga 50 dolar AS.

Perlu diketahui, lebih dari dua dekade lalu, Trump mengungkapkan ceritanya tentang kisah kebangkitan hidupnya 'untuk menjadi kaya raya' dalam buku tersebut.

Setelah kepergiannya dari Oval Office karena tugasnya sebagai Presiden AS telah selesai, nilai buku biografinya pun melambung tinggi. (Fitri Wulandari)

