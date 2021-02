Susi Pudjiastuti Mengaku Tidak Punya Modal Politik dan Terlalu Kontroversial

POS-KUPANG,COM, JAKARTA - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Susi Pudjiastuti menegaskan tak memiliki modal politik dan kepentingan jelang Pilpres 2024.

Hal itu ia ungkapkan dalam menjawab tudingan sejumlah pihak soal manuver politik dan berencana ikut kontestasi pemilihan presiden-wakil presiden.

"Tidak mungkin itu. Partai apa? Partai ikan? Saya tidak punya modal politik dan terlalu kontroversial untuk negeri yang terlalu hebat," ucap Susi, dalam acara Kamar Rosi di Kompas TV, Selasa (9/2/2022).

Susi berpendapat, namanya saat ini banyak diperbincangkan oleh berbagai partai politik karena semua hal sudah berjalan dengan baik.

"Pada saat semua too good, semua well organized, semuanya baik. Jadi ingat yang tidak baik, 'oh Susi di sana tuh'," kelakar Susi.

Selain itu, Ia juga menanggapi soal munculnya kemungkinan pencalonan dirinya sebagai wakil presiden, berpasangan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Susi dengan tegas menolak. Sebab, seharusnya ia menjadi calon presiden, sedangkan Anies sebagai wakilnya.

"Harusnya SUA dong, Susi-Anies. Enggak ada, cewek nomor satu dong," kata Susi sembari tertawa.

Adapun belakangan ini akun Twitter Susi terlihat sibuk. Dalam sejumlah cuitan, Susi tampak santai menghadapi sejumlah serangan yang dialamatkan kepadanya.

Misalnya, Susi menanggapi tudingan keberpihakan dengan mengunggah sejumlah foto. Dalam foto itu, terlihat Susi berfoto bersama sejumlah tokoh, dari Presiden Joko Widodo, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, hingga putri Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana atau Mbak Tutut.

Unggahan itu untuk menjawab pertanyaan terkait posisi politik Susi saat ini, yang tidak terafiliasi dengan kelompok tertentu.

Sebab, netizen seperti memaksa Susi untuk berpihak kepada salah satu pihak di tengah kondisi Indonesia yang mengalami polarisasi politik saat ini.

Selain itu, ada juga netizen yang mengirimkan pesan langsung atau DM kepada Susi. Salah seorang netizen itu sepertinya ingin menanyakan posisi politik Susi saat ini. Akan tetapi, Susi menjawabnya dengan candaan.

