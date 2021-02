Ciutan Susi Pudjiastuti Dinilai Memojokkan! Dulu Menteri Jokowi, Kini Dituding Lawan Presiden

POS KUPANG, COM - Klarifikasi Susi Pudjiastuti soal kabar dirinya melawan Presiden Joko Widodo.

Susi Pudjiastuti memang sering mengkritik di Twitter.

Tak heran banyak pengguna media sosial menilai Susi mulai melawan mantan atasannya tersebut

Cuitan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dinilai memojokkan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tak sedikit netizen yang justru "menyerbu" pemilik maskapai Susi Air itu.

Kepada host Kamar Rosi, Rosianna Silalahi, Susi pun mengklarifikasi hal tersebut. Ia membantah tudingan netizen bahwa dirinya melawan Presiden Jokowi.



"Tidak, tidak ada (melawan Pak Jokowi). Saya mengimbau, memohon bapak untuk mengimbau. I will ask Pak Jokowi to do anything that is good for people. That's it! " tegas Susi Pudjiastuti dalam program Kamar Rosi, Selasa (9/2/2021).

Semuanya bermula dari cuitan Presiden Jokowi terkait pandemi Covid-19 yang belum berakhir hingga memunculkan rasa bosan, lelah, dan sedih.

Cuitan disampaikan oleh Jokowi pada Minggu, 7 Februari 2021.

"Setahun dalam selubung pandemi, tentu ada rasa bosan, lelah, dan sedih. Kita sama merindukan suasana normal, berkegiatan seperti sediakala, dan tidak dicekam ketakutan.

Mari, kita sama berjuang untuk mengakhiri pandemi ini dengan disiplin ketat menjalankan protokol kesehatan," cuit Jokowi, Minggu (7/2/2021).