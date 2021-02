Yuk Dukung, Arya Saloka Ikatan Cinta Terpilih Masuk Nominasi Pemeran Pendukung Pria Piala Maya 2020

POS KUPANG, COM - Artis Peran dan Film Arya Saloka terpilih jadi salah seorang nominasi pemeran pendukung pria Piala Maya 2020.

Ini yang diposting Arya Saloka yang lebih dikenal sebagai Aldebaran pada Ikatan Cinta RCTI pada Insta Story-nya pada Senin (8/2/2021) malam.

Postingan in berisi nominasi pemeran pendukung pria pada Piala Maya 2020 yang kesembilan.

Nama Arya Saloka sendiri berada pada posisi lima:

1. ABRACADABRA - Butet Kartaredjasa

2. MEKAH I’M COMING - Totos Rasiti

3. MUDIK - Yoga Pratama

4. SEJUTA SAYANG UNTUKNYA - Umay Shahab

5. STORY OF KALE: WHEN SOMEONE’S IN LOVE- Arya Saloka

Seperti tahun-tahun sebelumnya, sejak tahun pertama penentuan pemenang PIALA MAYA akan dilakukan melalui sistem voting, pembobotan, & ranking tertutup oleh Komite Pemilih bersama Komite Seleksi Piala Maya.