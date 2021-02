Ucapan Selamat Hari Valentine 2021 untuk Istri atau Suami Berbahasa Inggris & Artinya yang Romantis

POS KUPANG, COM - Ucapan Selamat Hari Valentine untuk Istri atau Suami dalam Bahasa Inggris yang Romantis dan Artinya.

Hari Valentine merupakan budaya yang dirayakan oleh orang-orang yang sedang jatuh cinta untuk mengungkapkan perasaaan cintanya.

Budaya ini berasal dari negri barat dan biasanya dirayakan dengan memberikan kado kepada orang yang dicintai tersebut.

Selain memberikan kado, ucapan sebagai bentuk kasih sayang juga menjadi budaya pada Hari Valentine.

Berikut ucapan selamat hari valentine untuk istri atau suami dalam Bahasa Inggris yang Romantis, serta artinya:

Ucapan selamat Hari Valentine Romantis

Without your love, I feel incomplete, because it is you that made me the person I am today, so without you, I cannot function. Happy Valentine’s Day!

Tanpa cintamu, aku merasa tidak lengkap, karena kamulah yang menjadikanku seperti sekarang ini, jadi tanpamu, aku tidak bisa berfungsi. Selamat Hari Valentine!

There was a flash of bright lights and a puff of smoke and music in the air when you walked in. Right away, I knew I had found my special someone.

Ada kilatan cahaya terang dan kepulan asap serta musik di udara saat dirimu masuk. Segeraku tahu bahwa aku telah menemukan seseorang yang spesial.