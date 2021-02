Kisah Cintanya Bikin Patah Hati, Inilah 5 Karakter Sad Boys dalam Drama Korea 2020, Favoritmu?

POS-KUPANG.COM - Banyak cerita dalam drama Korea yang selalu menarik untuk disimak.

Tak hanya mengenai jalan ceritanya, terkadang para pemain di dalamnya juga menjadi daya tarik tersendiri.

Selain para pemeran utama, second lead dalam drama tersebut juga menarik perhatian penonton.

Banyak second lead dalam drama menjadi sad boys yang mampu membolak-balikkan hati penontonnya.

Adakah karakter yang menjadi favoritmu?

Berikut ini beberapa daftar karakter sad boys dalam drama Korea yang tayang di tahun 2020:

1. "When I Was the Most Beautiful" - Ji Soo

soompi Ji Soo

Dalam drama " When I Was the Most Beautiful ," Seo Hwan (Ji Soo) jatuh cinta pada pandangan pertama dengan guru seninya, Oh Ye Ji ( Im Soo Hyang ).

Rupanya, kakak laki-laki Seo Hwan, Seo Jin ( Ha Seok Jin ) juga jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Ye Ji.

Ketiganya akhirnya terlibat cinta segitiga dan kedua saudara selalu berusaha untuk melindungi dan menjaga Ye Ji tetap dekat dengan hatinya.