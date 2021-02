Inovasi Energi Baru dan Terbarukan Dinilai Sebagai Upaya Memperkuat Pariwisata Berkelanjutan INFO

Inovasi EBT Dinilai Sebagai Upaya Memperkuat Pariwisata Berkelanjutan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana

POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO - Upaya Pemerintah Pusat melaksanakan transisi penggunaan energi berbasis sumber energi tak terbarukan menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT) terus dioptimalkan.

Diyakini sebagai energi yang tak akan habis, EBT juga merupakan sumber energi bersih tanpa emisi, sehingga ramah lingkungan.

Bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), selain daya tarik wisatanya khususnya Pulau Flores, juga terkenal akan potensi Sumber Daya Alamnya termasuk Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

Sebut saja beberapa potensi seperti intensitas sinar matahari yang baik, potensi arus angin, arus laut, dan juga aliran sungai sehingga berpeluang untuk dilakukan pengembangan EBT. Selain itu, Pulau Flores juga terkenal sebagai "rumahnya" panas bumi (geothermal) karena memiliki sumber panas bumi yang tersebar hampir di seluruh bagian Pulau Flores.

Inovasi pengembangan dan pemanfaatan energi ramah lingkungan tersebut diwujudkan salah satunya melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang energi yaitu PT. Pertamina Persero, melalui salah satu perusahaan sub holding nya yaitu PT. Pertamina Power Indonesia (PPI) yang berfokus di bidang pengembangan sumber energi baru termasuk Energi Baru dan Terbarukan (New and Renewable Energy) demi terwujudnya inovasi energi bersih (clean energy).

Sebagai tindak lanjut, PT. PPI bersama Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOPLBF) melaksanakan diskusi mengenai potensi EBT di Pulau Flores dalam Focus Group Discussion (FGD), pada Senin (1/2/2021).

Berlangsung di Hotel Bintang Flores, Labuan Bajo, FGD melibatkan perwakilan dari PT. Pertamina Power Indonesia (PPI) bersama tim dan juga Direktur Utama (Dirut) BOPLBF, Shana Fatina beserta jajarannya.

PT. PPI yang diwakili oleh Vice President (VP) Bussines Development New Renewable Energy, Arif Hardoku, melihat BOPLBF sebagai mitra strategis mengingat fungsi koordinatif BOPLBF yang meliputi 11 Kabupaten di Labuan Bajo, Flores, Lembata, Alor, dan juga Bima, serta dirasa memiliki peran penting dan strategis bagi terwujudnya penggunaan EBT sebagai energi bersih di kawasan Pulau Flores.