Ini Daftar Ucapan Imlek 2021, Bahasa Mandarin dan Aksaranya, Bahasa Inggris dan Bahasa Indoanesi

POS-KUPANG.COM -- Ini Daftar Ucapan Imlek 2021, Bahasa Mandarin dan Aksaranya, Bahasa Inggris dan Bahasa Indoanesi

Sebentar lagi Tahun Baru Cina atau Hari Raya Imlek, persiapkan ucapan Imlek untuk keluarga atau teman terdekat Anda.

Memberikan ucapan Imlek ke kerabat dan keluarga akan menambah keseruan pada perayaan Tahun Baru Imlek.

Sebelum perayaan Imlek 2752 pada Jumat 12 Februari 2021 mendatang, di artikel ini Anda bisa memilih kalimat ucapan Imlek 2021.

Di dalam kalender Imlek, tahun 2572 sebagai tahun kerbau logam yang secara umum memberikan aura positif bagi perkembangan karier, keuangan, asmara hingga kesehatan.

Seperti perayaan Tahun Baru Imlek sebelumnya, kita juga bisa ucapkan selamat Tahun Baru Imlek, untuk mereka yang merayakan.

Dari beberapa kalimat ucapan Imlek, kalimat lazim digunakan untuk mengucapkan selamat Imlek adalah Gong Xi Fa Cai.

Padahal, arti Gong Xi Fa Cai sebenarnya bukan selamat tahun baru melainkan selamat berbahagia dan kaya raya.

Untuk mengucapkan selamat tahun baru Imlek, Anda bisa mengucapkan Xinnian Kuaile (新年快乐).

Selain itu, masih ada ucapan selamat tahun baru Imlek lain yang bisa Anda kirimkan atau jadikan status di media sosial.

Lengkap dalam bahasa Mandarin plus aksara Mandarin alias hanzi, bahasa Inggris, bahasa Indonesia :

Lengkap dalam bahasa Mandarin plus aksara Mandarin alias hanzi, bahasa Inggris, bahasa Indonesia :

1. 新年快乐

Xīnnián kuàilè

Happy New Year

Selamat tahun baru

2. 恭喜发财

Gōngxǐ fācái

Happiness Prosperity

Selamat berbahagia dan kaya raya

3. 新年好

Xīnnián hǎo

Good New Year

Selamat tahun baru

4. 过年好

Guònián hǎo

Pass the New Year well

Selamat melewati tahun baru dengan baik

5. 马到成功

Mǎdàochénggōng

Achieve Success

Semoga bisa meraih kesuksesan

6. 阳光灿烂

Yángguāng cànlàn

Sunshine around you

Semoga kegembiraan melingkupimu

7. 喜洋洋

Xǐyángyáng

Vast Enjoyment, Boundless Joy, Great Happiness, etc.

Semoga mendapat kesenangan, kegembiraan tanpa batas, kebahagiaan yang melimpah, dsb

8. 财源广进

Cáiyuán guǎng jìn

Wealth will be plentiful

Semoga kekayaan semakin melimpah

9. 年年有余

Nián nián yǒuyú

Prosperity every year

Semoga terus makmur

10. 吉星高照

Jíxīng gāo zhào

Fortune will Smile on you

Keberuntungan akan berpihak padamu

11. 吉祥如意

Jíxiáng rúyì

Good Fortune according to your wishes

Semoga beruntung sesuai dengan harapanmu

12. 福禄寿

Fú lù shòu

Happiness Prosperity Longevity

Semoga umur panjang, makmur, dan bahagia

13. 恭贺新禧

Gōnghè xīnxǐ

Happy New Year

Selamat tahun baru

14. 祝贺佳节

Zhùhè jiājié

Compliments of the season/holiday

Selamat berlibur

15. 龙马精神

Lóngmǎ jīngshén

Spirit of Dragon & Horse / Vitality & Youth / Vigorous Spirit

Semoga semangat semakin kuat dan awet muda

16. 阖家欢乐

Hé jiā huānlè

Whole Family Happiness

Semoga semua keluarga bahagia

17. 招财进宝

Zhāo cái jìn bǎo

Ushering in Wealth & Prosperity

Semoga kaya dan makmur

18. 岁岁平安

Suì suì píng'ān

Peace throughout the years

Semoga damai sepanjang tahun

19. 除旧布新

Chújiùbùxīn

Out with the old in with the new

Semoga yang lama, diganti dengan yang baru

20. 身体健康

Shēntǐ jiànkāng

Have Good Health

Semoga selalu sehat

21. 平步青云

Píngbù qīngyún

Meteoric Rise (of a career, social position, etc.)

Semoga karier/posisi sosial semakin melesat

22. 步步高升

Bùbùgāo shēng

Step by step on the up & up

Perlahan-lahan bangkit dan maju

23. 生意兴隆

Shēngyì xīnglóng

Prosperous Business

Semoga bisnis semakin sejahtera

24. 万事如意

Wànshì rúyì

Everything go as Intended

Semoga semua masalah dimudahkan/ berjalan seperti yang diinginkan

25. 新年进歩

Xīnnián jìn bù

New Year Progress

Semoga ada kemajuan di tahun baru

Ucapan dan Harapan

26. 春节到,春节到,春节到了祝福到。祝你天天开心笑,日日数钞票,工作步步高,好运来报道,逃都逃不掉,愿你幸福生活直到老!

Chūnjié dào, chūnjié dào, chūnjié dàole zhùfú dào. Zhù nǐ tiāntiān kāixīn xiào, rì rìshù chāopiào, gōngzuò bùbùgāo, hǎo yùn lái fù dào, táo dōu táo bù diào, yuàn nǐ xìngfú shēnghuó zhídào lǎo!

27. 春节到,吉祥话必须到;短信带着问候到,心中祝福也送到。愿你:新年新气象,事业步步高,财神福神对你笑,生活顺利处处好。

Chūnjié dào, jíxiáng huà bìxū dào; duǎnxìn dàizhe wènhòu dào, xīnzhōng zhùfú yě sòng dào. Yuàn nǐ: Xīnnián xīn qìxiàng, shìyè bùbùgāo, cáishén fúshén duì nǐ xiào, shēnghuó shùnlì chùchù hǎo.

28. 趁着悠扬的钟声还未敲响,辞岁的爆竹还未燃放,精彩的晚会还在酝酿,多数人的祝福还在路上,我提前祝你和家人,新春好,万事顺,阖家欢,年运旺!

Chènzhe yōuyáng de zhōng shēng hái wèi qiāo xiǎng, cí suì de bàozhú hái wèi ránfàng, jīngcǎi de wǎnhuì hái zài yùnniàng, duōshù rén de zhùfú hái zài lùshàng, wǒ tíqián zhù nǐ hé jiārén, xīnchūn hǎo, wànshì shùn, hé jiā huān, nián yùn wàng!

29. 新春来贺喜,情藏短信里:快乐找上你,如意恋上你,热闹围绕你,团聚拉拢你,幸福不放你;我要祝福你:新春好运气,安泰好身体,字字真情意!祝你春节快乐!

Xīnchūn lái hèxǐ, qíng cáng duǎnxìn lǐ: Kuàilè zhǎo shàng nǐ, rúyì liàn shàng nǐ, rènào wéirào nǐ, tuánjù lālǒng nǐ, xìngfú bù fàng nǐ; wǒ yào zhùfú nǐ: Xīnchūn hǎo yùnqì, āntài hǎo shēntǐ, zì zì zhēnqíng yì! Zhù nǐ chūnjié kuàilè!

30. 鼠年到来喜迎门,欢歌笑语连成片,热热闹闹庆团圆,欢欢喜喜过大年,愿君吉祥如意交好运,五福临门万事顺,财源滚滚定发达,健康平安享幸福!春节快乐!

Shǔ nián dàolái xǐ yíng mén, huāngē xiàoyǔ lián chéng piàn, rè rènào nào qìng tuányuán, huān huānxǐ xǐ guo dà nián, yuàn jūn jíxiáng rúyì jiāo hǎo yùn, wǔfú línmén wànshì shùn, cáiyuán gǔngǔn dìng fādá, jiànkāng píng'ān xiǎng xìngfú! Chūnjié kuàilè!

31. 升官 发财

Shēngguān fācái: Semoga semakin terkenal dan juga menjadi orang kaya

32. 生意 兴隆

Shēngyì xīnglóng: Bisnis yang makmur

33. 学习 进步

Xuéxí jìnbù: Semoga kamu dapatkan kemajuan dalam studi

34. 金榜题名

Jīnbǎng tímíng: Sukses dalam menapaki jenjang pendidikanmu.

35. 阖家 幸福

Héjiā xìngfú: Kebahagiaan bagi seluruh keluarga

36. 恭喜 发财 , 红包 拿来

Gōngxǐ fācái, hóngbāo ná lái: Semoga Anda bahagia dan sejahtera jangan lupa beri aku angpao.

37. 鼠年 吉祥

Shǔ nián jí xiáng: Semoga Anda beruntung tahun Tikus.

38. 鼠年 如意

Shǔ nián rú yì: Semoga tahun Tikus berjalan baik.

39. 鼠年 行大运

Shǔ nián xíng dà yùn: Semoga tahun Tikus menjadi keberuntungan besar.

40. 生意兴隆

Shēngyì xīnglóng: Semoga kariermu selalu berkembang

41. 万事如意

Wànshì rúyì: Semoga semuanya berjalan baik

42. 喜 发财

Gōngxǐ fācái: Kebahagiaan dan kemakmuran untukmu

43. 财源广进

Cáiyuán guǎngjìn: Semoga masukkan sumber kekayaan makin luas

44. 工作 顺利

Gōngzuò shùnlì: Semoga pekerjaan Anda berjalan lancar

45. 事业有成

Shìyè yǒuchéng: Sukses dalam karier Anda

46. 平步青云

Píngbù qīngyún: Semoga kamu dapatkan kenaikan jabatan

47. 一帆风顺

Yīfān fēngshùn: Semoga hidup Anda berjalan dengan lancar

48. 吉祥如意

jíxiáng rúyì: Semoga nasib baik kamu dapatkan sesuai keinginan

49. 年年 有余

Niánnián yǒuyú: Semoga surplus tahun demi tahun membaik

50. 吉星高照

Jíxīng gāozhào: Semoga keberuntungan akan tersenyum padamu

