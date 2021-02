POS-KUPANG.COM - Foto-foto Adit Jayusman Hilang di IG Ayu Ting-ting Padahal Sudah Siap Nikah, Ada Masalah Apa?

Dikabarkan segera melangsungkan pernikahan, foto Adit Jayusman di akun instagram milik Ayu Ting Ting jadi sorotan.

Memang, Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman kembali menjadi bahan perbincangan lantaran keganjilan yang terjadi di akun instagram milik putri Abdul Rozak itu.

Sebelumnya, Ayu Ting Ting secara terang - terangan menunjukan kemesraan yang dimilikinya bersama Adit Jayusman lewat unggahan di akun instagram pribadi miliknya.

Namun dilansir melalui akun instagram @ayutingting92, Rabu (3/2/2021) foto-foto tersebut tiba-tiba saja menghilang secara misterius.

Tak hanya di akun instagram milik Ayu, kebersamaan pasangan kekasih itu juga turut menghilang di akun instagram milik Umi Kalsum sang ibu.

Ya, selama ini Umi Kalsum juga dikenal kerap kali membagikan momen kebersamaan dengan keluarga Adit Jayusman.

Sontak hal tersebut menimbulkan rasa penasaran di kalangan netizen perihal apa sebenarnya yang sedang terjadi diantara pasangan kekasih tersebut.

Berbarengan dengan kejadian mengejutkan tersebut, akun penggemar Ayu Ting Ting @iamkuntoajieofficial_1,Rabu (3/2/2021) justru membocorkan susunan acara pernikahan Ayu dan Adit yang hampir rampung.

"Kejutannnn udah enggk sabar kan ? Tunggu wait and see susunan acara sudah hampir selesai di susun dalam 3 hari saja Ok baik lah