Bupati Tepilih Sabu Raijua Disebut Berkewarganegaraan Amerika, Ini Penjelasan Bawaslu Sabu Raijua

Laporan wartawan POS-KUPANG.COM, Ryan Nong

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Bupati Tepilih Kabupaten Sabu Raijua, Orient Patriot Riwu Kore disebut sebut berkewarganegaraan Amerika Serikat (AS).

Orient Patriot Riwu Kore yang berpasangan dengan Thobias Uly itu diusung oleh Partai Demokrat dan PDIP dalam Pilkada Kabupaten Sabu Raijua 2020 lalu.

Bawaslu Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur telah mendapat konfirmasi terkait hal itu ke pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta.

Melalui surat resmi tertanggal 1 Januari 2021, Kedutaan Besar Amerika Serikat (Embassy of the United States of America) kepada Yudi Tagi Huma, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua NTT, kedutaan membenarkan bahwa Orient Patriot Riwu Kore masih berstatus kewarganegaraan Amerika.

Surat yang ditandatangani Eric M. Alexander itu menjawab surat yang dikirim Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua yang bernomor 136/K.Bawaslu.SR/HK.00.02/IX/2020.

Ketua Bawaslu Sabu Raijua Yugi Tagi Huma yang dikonfirmasi membenarkan hal itu.

“Kita sudah mendapat informasi dari Pihak Kedubes AS di Jakarta. Mereka sudah memberikan konfirmasi bahwa yang bersangkutan masih berkewarganegaraan Amerika,” ujar Ketua Bawaslu Sabu Raijua Yugi Tagi Huma.

Selain kepada Kedutaan Besar Amerika, Bawaslu Sabu Raijua juga telah mengirim surat ke Kantor Imigrasi Kupang dan kantor Imigrasi di Jakarta untuk mendapat informasi terkait dugaan kewarganegaraan Amerika dari bupati terpilih di kabupaten itu.

Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua juga telah menyampaikan surat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat untuk menanggapi masalah tersebut.

Dalam Pilkada 2020, KPU Kabupaten Sabu Raijua menetapkan Pasangan Orient Riwu Kore dan Thobias Uly sebagai pemenang dengan raihan 48,3 persen suara sah.

Pasangan itu mengungguli dua paslon lainnya, yakni pasangan petahana Nikodemus Rihi Heke dan Yohanis Uly Kale dan pasangan Takem Irianto Radja Pono dan Herman Hegi Radja Haba. (hh)

POS-KUPANG.COM/Istimewa

Paspor Amerika Serikat



• Jeruk Makan Jeruk, Jubir OPM Dirampok Sesama Pejuang Papua, Syok Tak Kerja 20 Hari Ratusan Juta Raib

• Ditolak Beberapa Rumah Sakit, Mahasiswa Korban Lakalantas di NTT Meninggal Dunia, MENYEDIHKAN