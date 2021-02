Wartawan Amerika Serikat Raih Penghargaan Jurnalisme di Indonesia

POS-KUPANG.COM -- Seorang wartawan asal Chicago, Amerika Serikat, Philip Jacobson, mendapat Penghargaan Oktovianus Pogau untuk Keberanian dalam Jurnalisme dari Yayasan Pantau di Jakarta, Minggu (31/1/2021).

Pria yang telah bekerja satu dekade di Indonesia ini merupakan seorang contributing editor dari media lingkungan Mongabay.

Dia ikut memimpin beberapa proyek liputan kolaborasi Mongabay dan The Gecko Project, yang melibatkan beberapa reporter Mongabay di Indonesia maupun negara lain, seperti “Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan”, “Tangan-tangan Setan Bekerja, Kesepakatan Lahan di Balik Jatuhnya Akil Mochtar,” “Kesepakatan Rahasia Hancurkan Hutan Papua”.

Pada 2018, Jacobson menulis, “Revealed: Paper giant’s ex-staff say it used their names for secret company in Borneo,” soal Asia Pulp & Paper memakai nama-nama karyawan mereka buat bikin perusahaan bayangan PT Muara Sungai Landak dan PT Cakrawala Persada Biomas, di Kalimantan. Kedua perusahaan tersebut melakukan kejahatan di bidang kehutanan.

Salah seorang juri yang ditunjuk oleh Yayasan Pantau, Alexander Mering, mengungkapkan, Phil Jacobson berani mengambil keputusan pindah ke Jakarta untuk belajar bahasa Indonesia.

Ia pun meliput dan menyunting berbagai berita lingkungan hidup termasuk dirusaknya ratusan ribu hektar hutan di Indonesia, sebagaimana rilis yang diterima POS-KUPANG.COM.

“Jacobson bahkan ditangkap di Palangka Raya, ditahan selama 45 hari, lantas dideportasi, dilarang masuk ke Indonesia, tanpa mengeluh, bahkan menunjukkan keteguhan soal perlunya kerja ini dilanjutkan. Dia mendorong kita semua berjuang lebih keras melawan perampasan lahan atau hutan adat, baik oleh perusahaan perkebunan sawit maupun perusahaan tambang, yang secara jahat,” jelas Mering.

Yayasan Pantau pun memandang perjuangan Phil Jacobson sejalan dengan visi Penghargaan Oktovianus Pogau, yang ingin mendorong keberanian dalam jurnalisme seiring dengan tujuan Yayasan Pantau guna meningkatkan mutu jurnalisme di Indonesia.

Phil Jacobson kelahiran Januari 1989 di Los Angeles. Ketika lulus sarjana jurnalisme dari Northwestern University pada 2011, dia memutuskan datang ke Jakarta untuk bekerja sebagai copy editor harian Jakarta Globe. Dari Indonesia, dia bekerja sebagai reporter freelance buat sejumlah publikasi Asia.