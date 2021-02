Engku Emran Rayakan Ulang Tahun, Mantan Suami Laudya Cynthia Bella Ungkap Kesedihan

POS-KUPANG.COM - Momen bahagia dirayakan secara sederhana, begini penampilan Mantan suami Laudya Cynthia Bella, Engku Emran di momen ulang tahun ke-46.

Ya, tanpa ada pendamping istri, Engku Emran hanya didampingi putri semata wayangnya, Engku Aleesya, buah hati dari pernikahannya dengan Erra Fazira.

Tampak hanya kue ulang tahun sederhana yang disajikan.

Suasana ini terpantau dari unggahannya, Selasa (2/2/2021), Emran mengaku merasa berbahagia sekaligus bersedih.

Lantaran di hari kelahirannya ini tak ada lagi sosok kakak di sampingnya karena telah berpulang ke Tuhan.

Ia memperlihatkan kebahagiaannya bersama Aleesya.

Baca juga: Inilah Sosok Jenderal Min Aung Hlaing, Pemimpin Kudeta di Myanmar: Otak Pembantaian Etnis Rohingya

Baca juga: Pria ini Nekat Ajak Chef Renatta Moeloek Taaruf Lewat Email, Chef Arnold Langsung Bereaksi

Baca juga: BIKIN ADEM, Ini 10 Kutipan Dakwah Syekh Ali Jaber, Singgung Wanita Belum Berhijab, Hati yang Terluka

Pada unggahannya tersebut, Emrans sekaligus berterima kasih kepada siapa saja yang ikut mendoakannya.

Begini unggahannya:

Thanks to everyone who sent prayers and greetings on my birthday yesterday.

My 46th felt a bit strange filled with mixed feelings.

Covered both emotional extremes.