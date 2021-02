BLACKPINK Sukses Gelar Konser Online 'The Show', Penampilan Debut Solo Rose Tuai Pujian

POS-KUPANG.COM - BLACKPINK sukses menggelar konser online pertamanya!

Hari ini, Minggu (31/1/2021), grup di bawah naungan YG Entertainment, BLACKPINK telah melakukan konser online pertamanya.

Meskipun online, konser dilakukan secara live dan bisa dilihat di kanal Youtube resmi BLACKPINK.

Konser yang diberi judul "THE SHOW" itu tak bisa diakses secara gratis, melainkan harus membeli tiket dengan cara berlangganan di Youtube BLACKPINK.

Melansir dari Soompi, Minggu (31/1/2021), keempat member memulai konser dengan menyanyikan lagu "Kill This Love" dilanjutkan dengan lagu "Crazy For You" dari album terbaru mereka.

Baca juga: Yuk Buruan Ambil 5 Kode Redeem FF 1 Februari 2021 Resmi dari Garena! Ada Kode Redeem FF Sebelumnya

Baca juga: Ponsel Murah POCO X3 NFC Dengan Spesifikasi Killer, HPPOCO X3 NF Kelas mid-range Harga Rp 3 Jutaan

Baca juga: SINOPSIS DRAMA KOREA River Where The Moon Rises, Drakor Terbaru Kim So Hyun & Ji Soo, Jadwal Tayang

Baca juga: DAFTAR DRAMA KOREA yang Tayang Februari 2021, Penthouse 2 hingga Vincenzo Drakornya Song Joong Ki

Setelah itu, panggung pun semakin panas dengan lagu "How You Like That", beberapa lagu populer lain seperti "Don't Know What To Do", "Playing With Fire", "Lovesick Girls", dan "Sour Candy" turut dinyanyikan.

Tak lupa BLACKPINK mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para fans yang telah menonton.

Mereka merasa sangat gugup karena ini menandai konser pertama mereka setelah satu tahun.

"Saya sangat gugup namun bersemangat untuk berdiri di panggung konser melihat Blink untuk pertama kalinya dalam satu tahun," ucap Jisoo.

Selain lagu mereka, para member juga menampilkan beberapa cover lagu dan tarian.

Baca juga: Yuk Buruan Ambil 5 Kode Redeem FF 1 Februari 2021 Resmi dari Garena! Ada Kode Redeem FF Sebelumnya

Baca juga: Ponsel Murah POCO X3 NFC Dengan Spesifikasi Killer, HPPOCO X3 NF Kelas mid-range Harga Rp 3 Jutaan

Baca juga: SINOPSIS DRAMA KOREA River Where The Moon Rises, Drakor Terbaru Kim So Hyun & Ji Soo, Jadwal Tayang

Baca juga: DAFTAR DRAMA KOREA yang Tayang Februari 2021, Penthouse 2 hingga Vincenzo Drakornya Song Joong KiNy