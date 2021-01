Nasib Pelatih Arema FC Carlos Oliveira di Arema FC Tergantung Liga 1 2021, Ini Kata Manajamen INFO

POS KUPANG.COM--- - Manajemen Arema FC belum bisa memutuskan nasib pelatih Carlos Oliveira.

Kontrak pelatih asal Brasil itu habis pada Februari 2021.

"Kalau soal pelatih, kami masih menunggu regulasinya," kata Ruddy Widodo, General Manager Arema FC kepada SURYAMALANG.COM, Jumat (29/1/2021).

Sampai sekarang kepolisian belum memberi izin kompetisi di Indonesia.

Jika izin sudah keluar, manajemen juga masih perlu melihat regulasi kompetisi Liga 1 2021.

Keputusan ada degradasi atau tidak ada degradasi musim ini juga termasuk pertimbangan manajemen dalam menentukan kelanjutan nasib Carlos Oliveira.

Pelatih Arema FC, Carlos Oliveira datang langsung ke sesi latihan Arema FC Putri, di lapangan Cakrawala Universitas Negeri Malang, Rabu (9/12/2020). (iSTIMEWA/TRIBUNJATIM.COM/AREMA FC)

Carlos belum merasakan atmosfer pertandingan di Indonesia sejak datang pada September 2020 karena sepak bola dihentikan.

"Begitu ada izin dan ada regulasi, kami akan menghadap direksi di Jakarta untuk minta arahan soal pelatih kepala," jelasnya.

Tags

Carlos Oliveira

Arema

Liga 1 2021

Bola Lokal

suryamalang

SURYAMALANG.COM

MENARIK UNTUK ANDA



Top 7 Best Car Manufacturers Of All Time

Pelatih Arema FC, Carlos Oliveira, Jumat (18/9/2020). (TRIBUNJATIM.COM/DYA AYU)





A Hurricane Can Be As Powerful As 10 Atomic Bombs