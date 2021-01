Tak Perlu Khawatir Efek Vaksin Covid-19,Risiko Terinfeksi Corona Lebih Tinggi Daripada Reaksi Alergi

Perlu diingat, risiko terinfeksi virus corona lebih tinggi daripada reaksi alergi karena vaksin Covid-19. Karena itu, Anda tidak perlu ragu untuk mendapat suntikan vaksin.

POS-KUPANG.COM - Saat ini pemerintah sementara gencar melakukan vaksin Covid-19. Nah, Seiring berjalannya waktu, vaksin Covid-19 pun mengalami perkembangan. Ada beberapa efek samping yang perlu Anda ketahui.

Meski demikian, Anda tak perlu khawatir karena efek samping vaksin adalah hal yang wajar terjadi ketika tubuh membangun sistem imun.

Mengutip dari Best Life, beberapa efek samping yang bisa Anda rasakan setelah mendapat vaksin Covid-19 adalah demam, kelelahan, dan nyeri otot. Efek samping ini umum terjadi, apalagi setelah mendapat vaksin dosis kedua.

Setelah mendapat vaksin kedua, kondisi tubuh bisa terbilang prima dan akan memberikan reaksi. Hal itulah yang menyebabkan terjadi efek samping. Efek samping juga bisa jadi tanda bahwa vaksin benar-benar bekerja.

Meski demikian, masyarakat diimbau untuk tidak takut mendapat vaksin Covid-19.

Melansir Best Life, hanya ada 2,1 kasus reaksi alergi per 1 juta dosis Moderna dan 6,2 kasus reaksi alergi per 1 juta Pfizer. Reaksi alergi juga bisa ditangani secara efektif oleh tenaga kesehatan.

Meski vaksin virus corona mengalami perkembangan, Anda tidak boleh melupakan protokol kesehatan.

Hindari kegiatan di luar rumah yang melibatkan banyak orang. Jika Anda terpaksa melakukannya, selalu jaga jarak dengan orang lain, pakai masker dengan cara yang benar, dan rajin cuci tangan memakai sabun dan air mengalir.

Anda juga bisa memakai hand sanitizer dalam keadaan darurat agar kebersihan tangan tetap terjaga. Selain itu, usahakan untuk membersihkan permukaan benda menggunakan disinfektan secara rutin.

