Begini Lirik Lagu ON BTS, Lagu Utama Album Map of the Soul, Terjemahan Inggris dan Indonesia

POS-KUPANG.COM - Kamu pecinta Boyband asal Korea, BTS? Kamu tentu hafal betul setiap lagu BTS.

Lagu paling hit terbaru dalam Album Map of the Soul berjudul ON kini telah merajai tangga musik dunia loh.

Berikut ini lirik lagu ON yang dipopulerkan oleh BTS.

ON merupakan satu di antara lagu yang menghiasi album Map of the Soul.

Idol Kpop asuhan Big Hit Entertainment merilis album Map of the Soul: 7 Jumat (21/2/2020) sore.

RM dan kawan-kawan memilih lagu ON sebagai lagu utama mereka.

ON ditulis oleh Suga, RM, dan J-Hope BTS, serta Melanie Fontana, Pdogg, Julia Ross, Krysta Youngs, Mick Shultz, August Rigo, dan Antonina Armato.

Simak lirik lagu ON dari BTS berikut ini:

ON - BTS