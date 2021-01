Syahrini Ungkap Perubahan Tubuhnya Setelah Dinikahi Reino Barack, Inces Sampai Minta Maaf

POS-KUPANG.COM - Syahrini blak-blakan mengungkap perubahan bodinya saat digendong sang suami,Reino Barack.



Kehidupan Syahrini dan Reino Barack tak terlepas dari sorotan.

Diketahui hingga kini, mereka masih menikmati liburan di kampung halaman Reino, Jepang.

Menghabiskan waktu di Jepang sejak akhir Desember lalu, pelantun Cintaku Kandas ini kerap memamerkan kemesraan bareng sang suami.

Belum lama ini, Syahrini membagikan potret saat digendong mantan kekasih Luna Maya.

Hal itu diketahui dari unggahan Instagram @princessyahrini, yang dibagikan pada Rabu (27/1/2021).

Dalam unggahan di atas, Syahrini memamerkan potret saat dirinya digendong sang suami di tengah hamparan salju.

Tampak wanita 38 tahun ini memperlihatkan ekspresi bahagianya.

Menyertakan postingan tersebut, mantan teman duet Anang Hermansyah ini menuliskan kalimat romantis.

Ia sangat bahagia memiliki sosok suami seperti Reino Barack.

Syahrini menyebut suaminya adalah pria yang pertama kali membuatnya jatuh cinta begitu dalam.

"When I Started To Love You, I Realized That I’ve Never Loved Anyone Like This Before, #MyWonderfulHubby

(Ketika aku mulai mencintaimu, aku sadar bahwa aku tidak pernah mencintai seseorang seperti ini sebelumnya)," tulis Syahrini.