DAFTAR 10 Drama Korea Paling Populer Minggu Ketiga Januari 2021, The Uncanny Counter Urutan Pertama 

POS-KUPANG.COM - The Uncanny Counter menjadi drama Korea terpopuler di minggu ketiga Januari tahun 2021. Drakor ini mengalahkan Mr. Queen hingga True Beauty di tvN.

Ada 10 besar drama Korea terpopuler di minggu ketiga Januari. Peringkat ini dirilis Good Data Corporation berdasarkan hasil analisis video, unggahan di media sosial hingga komunitas online.

Good Data Corporation mengumpulkan data tersebut sejak 18 Januari hingga 24 Januari. Mereka menganalisis drama Korea yang sedang tayang atau akan tayang sepanjang pekan lalu.

Drama Korea terpopuler

Hasilnya, The Uncanny Counter berada di posisi pertama. The Uncanny Counter ternyata menjadi drama Korea terpopuler selama 2 pekan berturut-turut.

Drama Korea The Uncanny Counter akan kembali dengan season kedua.

Selain itu, The Uncanny Counter juga menjadi drama Korea rating tertinggi sepanjang masa di OCN. Nah, inilah 10 drama Korea terpopuler di minggu ketiga Januari 2021:

The Uncanny Counter di OCN Mr. Queen di tvN True Beauty di tvN Run On di JTBC She Would Never Know di JTBC A Man in a Veil di KBS2 Love (ft. Marriage and Divorce) di TV Chosun Awaken di tvN Homemade Love Story di KBS2 Royal Secret Agent di KBS2

Data menunjukkan, ada 2 drama Korea terbaru yang masuk 10 besar terpopuler minggu ketiga Januari ini. Ada drama Korea terbaru She Would Never Know yang dibintangi Rowoon SF9 dan Won Jin Ah.

Drama Korea terbaru Love (Ft. Marriage and Divorce) di TV Chosun

Selanjutnya, ada drama Korea terbaru Love (ft. Marriage and Divorce). Ini adalah drama Korea dengan rekor rating tertinggi sepanjang masa di channel TV Chosun.

Sementara itu, channel populer tvN memiliki beberapa drama Korea terpopuler. Ada Mr. Queen yang meraih rating tinggi, True Beauty, dan Awaken yang baru saja tamat pekan lalu.

(https://lifestyle.kontan.co.id/news/10-drama-korea-terpopuler-minggu-ketiga-januari-2021-uncanny-counter-posisi-pertama?page=all)