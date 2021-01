HEBOH, Agnez Mo dan Ariel NOAH Kepergok Pakai Sepatu Kembaran, Ada Apa? Lagi Kasmaran? Jatuh Cinta?

POS KUPANG, COM - Ariel NOAH dan Agnez Mo kerap dijodoh-jodohkan penggemar.

Kini terungkap fakta baru oleh penggemar, Agnez Mo dan Ariel NOAH kepergok memakai sepatu kembaran.

Lantas, bagaimana hubungan Ariel dan Agnez kini?

Sama-sama menyandang status jomblo, Agnez Mo dan Ariel NOAH semakin gencar dipasangkan.

Postingan terbaru Agnze Mo yang membahas soal jatuh cinta membuat netizen heboh.

Mantan kekasih Wijin itu memposting foto selfie pada Minggu (24/1/2021).

Ia memamerkan wajah minim make up dengan keterangan foto bernada rayuan.

Foto itu seperti berkaitan dengan situasi Agnze Mo yang dipasang-pasangkan dengan Ariel NOAH.

"You... yes you. I love the way you make me smile like no one can," tulis Agnes.

Banyak warganet yang menganggap bahwa unggahan yang dibagikan Agnez MO tersebut menunjukan bahwa dirinya kini tengah dirundung perasaan jatuh cinta.