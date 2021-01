POS KUPANG, COM - Lantunan dzikir doa pagi dan petang viral di TikTok

Viral lantunan Bismillahilladzi laa yadhurru ini bermula dari unggahan video TikTok milik @akuamellf di TikTok.

Dalam video yang diunggah, ia melantunkan dzikir doa pagi dan petang dengan suara yang merdu diiringi petikan gitar.

Buat yang penasaran dengan dzikir doa pagi dan petang berikut bacaan arab, latin dan terjemahan.

Dzikir atau doa yang sering dibaca pada pagi dan petang yaitu:

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِى لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَىْءٌ فِى الأَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Bismillahilladzi laa yadhurru ma’asmihi syai-un fil ardhi wa laa fis samaa’ wa huwas samii’ul ‘aliim.

Artinya:

“Dengan nama Allah yang bila disebut, segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya, Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Barangsiapa yang mengucapkan dzikir tersebut sebanyak tiga kali di pagi hari dan tiga kali di petang hari, maka tidak akan ada bahaya yang tiba-tiba memudaratkannya.

(HR. Abu Daud no. 5088, 5089, Tirmidzi no. 3388, dan Ibnu Majah no. 3869. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan.)

Artikel ini telah tayang di Tribunsumsel.com dengan judul Bismillahilladzi Laa Yadhurru, Dzikir Doa Pagi dan Petang yang Lagi Viral di TikTok, https://sumsel.tribunnews.com/2021/01/25/bismillahilladzi-laa-yadhurru-dzikir-doa-pagi-dan-petang-yang-lagi-viral-di-tiktok