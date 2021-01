Reklamasi Tanah Dilakukan Vietnam di Beberapa Pulau di Laut China Selatan, Ini Respon Cina

POS-KUPANG.COM -- Reklamasi Tanah Dilakukan Vietnam di Beberapa Pulau di Laut China Selatan, Ini Respon Cina

Reklamasi tanah yang dilakukan Vietnam di beberapa pulau di Laut China Selatan (LCS) terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir.

Tanah yang direklamasi itu kini sedang dilengkapi dengan instalasi militer baru.

Seperti yang diungkapkan sebuah think tank yang terhubung dengan Universitas Peking, South China Sea Probing Initiative (SCSPI).

Dikutip dari laman Sputnik News, Rabu (9/12/2020), serangkaian cuitan terbaru SCSPI telah mendorong perhatian pada perubahan terbaru di Pulau Sand Cay dan Spratly, dua pulau yang diklaim Vietnam di Kepulauan Spratly.

Gambar satelit menunjukkan kedua pulau itu masih mengalami proses perluasan dan pembangunan dalam beberapa bulan terakhir dan terjadi pengerukan pelabuhan lanjutan, dengan helipad dan dermaga juga terlihat di Sand Cay.

Begitu pula stasiun radar 3D besar dan situs peluncuran rudal juga sedang dibangun di Storm Island.

Sejak 2011 silam, Vietnam telah melipatgandakan ukuran kedua pulau tersebut, menambahkan 9 hektar ke Sand Cay dan 40 hektar ke Pulau Storm.

Menurut Center for Strategic and International Studies (CSIS), sebuah think tank yang berbasis di Washington, Amerika Serikat (AS), secara keseluruhan Vietnam menempati 27 'fitur' di Kepulauan Spratly, 10 di antaranya adalah pulau kecil, sisanya adalah platform yang dipasang di bebatuan dan terumbu yang terendam.