Pembukaan Kotak Suara oleh KPU Malaka Dipertanyakan Tim Paslon SBS-WT

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Edy Hayong

POS-KUPANG.COM I BETUN--Terkait dengan sengketa hasil pilkada Malaka yang kini tengah berproses di Mahkamah Konstitusi (MK) karena gugatan dari pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran, MPH-Wendelinus Taolin melahirkan babak baru.

KPU Malaka atas permintaan KPU RI membuka kotak suara C hasil KWK sesuai PKPU 19 Pasal 71 ayat 1,2. Namun, oleh KPU Malaka membuka tambahan dua dokumen yakni C Daftar Hadir DPT dan DPTB juga C kejadian khusus atau keberatan saksi.

Disaksikan Pos-Kupang di KPU Malaka, Jumat (22/1), sebelum dilakukan pembukaan kotak suara, dilakukan dialog bersama antara komisioner KPU Malaka, Yuventus Bere didampingi Bawaslu, Nadab Beti dengan anggota tim paslon SBS-WT. Hadir pula Kasat Intel dan beberapa anggota Polres Malaka.

Dihadapan para hadirin, Yuven menjelaskan bahwa sesuai dengan petunjuk dari KPU RI bahwa terkait dengan sengketa pilkada Malaka yang tengah berproses di MK maka pihaknya diminta untuk membuka kotak suara yang sudah disegel.

Pada pembukaan kotak suara inipun, kata Yuven, rujukannya pada PKPU 19 Pasal 71 ayat 1,2 dan disaksikan Bawaslu dan kepolisian. Apabila ada yang merasa proses ini bertentangan maka dipersilahkan untuk menempuh jalur lain, tetapi proses pembukaan kotak harus tetap jalan.

"Kami tetap buka kotak suara sesuai hasil koordinasi dengan KPU Pusat dan provinsi. Rujukan jelas PKPU 19 Pasal 71. Kami akan ambil C hasil KWK juga C Daftar Hadir DPT dan DPTB juga C kejadian khusus atau keberatan saksi. Setelah fofo copy lalu asli dimasukan kembali ke kotak suara dan disegel," jelas Yuven.

Penjelasan Yuven ini melahirkan pertanyaan dari tim Paslon SBS-WT yang hadir saat itu. Tim mempertanyakan soal dasar aturan yang digunakan KPU Malaka yang mengambil tambahan dua dokumen yang tidak sesuai dengan petunjuk KPU Pusat.

Salah satu anggota Tim Paslon SBS-WT, Robi Koen mengatakan, permintaan KPU Pusat bahwa dokumen yang diambil adalah C hasil KWK. Tapi kenapa diambil tiga dokumen oleh KPU Malaka. Dalam undangan melibatkan PPK, pertanyaannya kenapa diundang padahal sudah pleno.

"Saya mau tanya ambil tiga dokumen itu acuannya apa? Lalu saksi paslon tidak dihadirkan, ini yang kami persoalkan. Berkas di dalam kotak yang disegel kan ada dua paslon tapi saksi tidak dihadirkan," kata Robi.