Sebuah kapal pencari ikan patah as kemudi, Basarnas evakuasi 2 korban di Perairan Pemana Sikka

POS-KUPANG.COM | MAUMERE-Kapal tujuan Maumere-Sukun tepatnya di Pulau Terluar Sikka mengalami musibah patah as kemudi di tengah laut, Kamis (21/1/2021) sore.

Akibat musibah itu, Basarnas Maumere langsung bergerak cepat melakukan evakuasi dua korban di Perairan Pemana-Sikka.

Yang mana langkah Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere usai menerima informasi kecelakaan kapal berupa satu buah kapal patah as kemudi dengan POSB (Person On Board) berjumlah dua orang saat mencari ikan di sekitar perairan Pulau Pemana Kabupaten Sikka di perkirakan pada koordinat 8°22'3.40" S - 122°16'2.69" E dengan jarak 14,47 NM dari Pelabuhan Wuring Maumere.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere, I Putu Sudayana, S.E,M.AP dalam rilis kepada wartawan di Sikka, Kamis (21/1/2021) malam menjelaskan, kronologi kejadian bermula pada pukul 11.30 Wita Kapal NTT Bangkit dengan berat 3 Gt dengan warna kapal biru putih dengan rute Maumere- Pulau Sukun mengalami patah as kemudi.

“Kami menerima informasi terkait kecelakaan kapal patah as kemudi dari Bapak Arnoldus pada pukul 15.35 Wita setelah menerima informasi pukul 15.50 wita Kami langsung memberangkatkan Tim Rescue Basarnas Maumere berjumlah 6 orang menggunakan RIB 500 PK Basarnas Maumere untuk melaksanakan operasi SAR yang tetap mengacu pada protokol kesehatan covid-19. Pukul 16.30 Wita Tim Rescue Basarnas Komodo berhasil menemukan kapal yang berjarak 1.82 NM dari LKP (Last Known Position). Selanjutnya Kapal diarahkan untuk melaksanakan lego jangkar di mooring dekat Dermaga Desa Gunung Sari Kampung Ngolo," kata Putu.

Pada pukul 16.43 wita, ujarnya, kedua korban yang bernama Arnoldus usia 40 tahun dan Imran usia 50 tahun yang beralamat di Wuring Lembah-Sikka dievakuasi oleh Tim Rescue ke RIB 500 PK menuju Pelabuhan Wuring-Maumere,

pada Pukul 17.20 Wita kedua korban bersama Tim Rescue tiba di pelabuhan wuring dengan keadaan sehat dan selamat.

Putu pun mengapresiasi Tim Rescue Basarnas Maumere dengan mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Rescuer Basarnas Maumere yang sigap dan cepat dalam merespon kejadian Kapal NTT Bangkit yang mati mesin di Perairan Pulau Pemana dengan tetap mematuhi protokol kesehatan covid-19 selama berlangsungnya operasi SAR.

"Semoga tugas-tugas kita dalam misi kemanusiaan menjadi pahala yang baik di Sisi Tuhan yang Maha Kuasa," papar Putu. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Aris Ninu)