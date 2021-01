Hari Ke-14 Satgas Covid-19 Manggarai Akan Pantau Kondisi Kesehatan Pasien Positif Antigen

Hari ke-14 Satgas Covid-19 Manggarai akan pantau kondisi kesehatan pasien Positif Rapid Antigen

POS-KUPANG.COM | RUTENG---Hari Ke 14, Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Manggarai akan melakukan follow up (pemantauan kondisi) terhadap semua Pasien Covid-19 yang telah dinyatakan Positif Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan Rapid Test Antigen.

Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Manggarai, Lody Moa, kepada POS-KUPANG.COM, Jumat (22/1/2021) pagi.

Lody menjelaskan, pemantaun kondisi para pasien itu akan dilakukan pada hari ke-14 terhitung sejak dilakukannya rapid tes Antigen yang pertama dan dinyatakan Positif, baik seluruh warga masyarakat yang sedang menjalankan Isolasi dan Karantina Mandiri di Rumah maupun di Wisma Atlit, Stadion Golo Dukal.

Lody juga menjelaskan, untuk diketahui, Proses follow up dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut, Pertama, follow up dilakukan bagi warga masyarakat yang hasil pemeriksaan rapid antigen positif dan tak bergejala. Follow Up dilakukan pada hari ke 14, terhitung sejak hari pertama hasil rapid test antigennya Positif Covid-19. Bila hasil pemeriksaan dan Evaluasi Tim Kesehatan dinyatakan sehat, selanjutnya Puskesmas akan mengeluarkan surat keterangan sehat bagi yang bersangkutan.

Kedua, bagi semua warga masyarakat yang merasa pernah melakukan kontak erat dengan semua pasien Positif Covid-19 hasil test Rapid Antigen, maupun pasien Positif Covid-19 hasil pemeriksaan PCR/TCM, maka pemeriksaan Test Rapid Antigen akan dilaksanakan di Dinas Kesehatan atau Puskesmas, waktunya terhitung minimal 3 hari setelah kontak terakhir dengan warga masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid-19 hasil rapid antigen maupun hasil Test PCR/TCM.

Ketiga, informasi lengkap akan disampaikan Satgas Covid-19, kepada setiap warga masyarakat yang akan datang memeriksakan dirinya dan informasi secara personal saat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pada saat pengambilan obat-obatan dan vitamin oleh pihak keluarga.

Keempat, demi menghindari mata rantai penularan Covid-19, setiap Komunikasi, Edukasi dan informasi, antara Satgas Covid-19 (petugas kesehatan) dengan warga masyarakat yang terpapar Covid-19 disampaikan lewat pesan WA, SMS atau Telpon. Komunikasi, informasi dan edukasi tatap muka ditiadakan.

Dikatakan Lody, demi mempermudah komunikasi, Informasi dan Edukasi, terhadap warga masyarakat, Satgas Covid-19 Kabupaten Manggarai, melalui Bidang P2P Dinas Kesehatan, menyiapkan Call Center agar secepatnya merespon setiap kebutuhan, keluhan dan saran dari seluruh warga masyarakat dalam proses pencegahan dan penanganan kesehatan terkait dengan upaya memutus mata Rantai penularan Covid-19.

Adapun daftar nomor Kontak dari Satgas Covid-19 Kabupaten Manggarai yang bisa dihubungi:

-Asumpta Djone, 081339164999.

-Abe, 082340050568.

-Rike Djujut, 082144811063.

-Yuni, 082144786166.

-Maxi Gombar, 08123299382.