Begini Cara Mudah Agar Bisa Mendapatkan BLT untuk Ibu Hamil, Anak Sekolah dan Lansia

POS-KUPANG.COM -- Begini Cara Mudah Agar Bisa Mendapatkan BLT untuk Ibu Hamil, Anak Sekolah dan Lansia

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menggulirkan bantuan sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 3 juta. Salah satu penerima bantuan itu adalah para ibu hamil.

Baca juga: Ternyata Hal Ini yang Harus Diperhatikan Jika Melakukan Pencairan BLT UMKM 2021, Apa Saja?

Baca juga: Kok Aneh, Tingkah Andien Menangis di Kuburan Mengundang Tanya Al, Ikatan Cinta Kamis 21/1/2021

Baca juga: Dulu Pelantikan Presiden AS Diwarnai Aksi Penembakkan, Kali Ini Donald Trump Rela Walau Sakit Hati

Pencairan bansos PKH, termasuk untuk ibu hamil ini sudah dilakukan mulai 4 Januari 2021.

Adapun besaran bantuan langsung tunai (BLT) bagi Ibu hamil adalah Rp 3 juta per satu tahun.

BLT ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Pemerintah membagi bantuan PKH dalam beberapa kategori.

Baca juga: Cara Cek Bansos Tunai dan Bansos Sembako Lewat dtks.kemensos.go.id

"Bantuan PKH diberikan per keluarga yang terdaftar dalam satu kartu keluarga, pembagian jumlah bansos untuk keluarga tersebut sesuai dengan kategori yang dimiliki keluarga tersebut," ujar Kasubdit Validasi dan Terminal Kemensos, Slamet Santoso, seperti diberitakan Kompas.com, Sabtu (9/1/2021).

Berikut ini rincian bantuan yang diberikan dalam PKH:

Ibu hamil dan anak usia dini mendapatkan bantuan Rp 3 juta per 1 tahun

Penyandang disabilitas dan lansia (>70 tahun) mendapat Rp 2,4 juta per 1 tahun

Pelajar SD/sederajat Rp 900.000 per 1 tahun

Pelajar SMP/sederajat Rp 1,5 juta per 1 tahun

Pelajar SMA/sederajat Rp 2 juta per 1 tahun

Bantuan ini, termasuk BLT Ibu Hamil maupun bantuan PKH lain, akan disalurkan secara langsung kepada penerima bansos melalui bank-bank yang termasuk dalam Himpunan Bank Negara (Himbara).