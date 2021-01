Heboh, Donald Trump Marah Besar Gegera Joe Biden Sertakan Sosok Ini di Pelantikan Nanti, Siapa?

POS-KUPANG.COM - Heboh, Donald Trump Disebut Marah Besar Gegera Joe Biden Sertakan Sosok Ini Saat Pelantikan, Siapa?

Donald Trump disebut-sebut sangat marah karena Joe Biden berhasil menarik deretan artis ternama di hari pelantikannya.

Kondisi itu sangat kontras dengan upacara pelantikan Trump sendiri empat tahun lalu.

The Washington Post mengabarkan bahwa Trump marah atas hadirnya bintang-bintang yang berpartisipasi ke acara Biden.

Trump dulunya alami kesulitan untuk menarik nama-nama besar di hari pelantikannya.

Tetapi Biden telah mengkonfirmasi kehadiran Jennifer Lopez, Lady Gaga, Tom Hanks dan bintang country Garth Brooks untuk acaranya.

Empat tahun lalu, seperti yang dilansir Daily Mail, Trump menarik penyanyi country Toby Keith dan Lee Greenwood, grup rock 3 Doors Down dan The Piano Guys, DJ RaviDrum, dan The Frontmen of Country.

Elton John, penyanyi Inggris Rebecca Ferguson dan Charlotte Church plus Moby secara terbuka menolak undangan untuk tampil dari Trump.

Seorang anggota Paduan Suara Mormon Tabernacle Choir bahkan mengundurkan diri dari grup daripada tampil di acara Trump.

Sementara itu, Barack Obama juga tidak kesulitan menarik bintang di upacara pelantikannya.