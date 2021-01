Bikin Merinding, Amerika Ganas di Laut China Selatan, Berani Ganggu Barang Penting China Ini, Apa?

POS-KUPANG.COM - Bikin Merinding, Amerika Makin Ganas di Laut China Selatan, Berani Ganggu Barang Penting China Ini, Apa?

Pengebor lepas pantai terbesar China menjadi sasaran pemerintahan AS karena aktivitasnya di Laut China Selatan, selang beberapa hari berakhirnya masa jabatan Presiden Donald Trump.

Bloomberg melaporkan, China National Offshore Oil Corp (CNOOC) telah bertahun-tahun mengebor di perairan yang jauh dari perbatasannya, dan dalam wilayah 200 mil dari perbatasan sejumlah negara termasuk Vietnam dan Filipina.

Baca juga: 7 Pegawai Positif Covid-19, Dukcapil Kota Kupang Sterilisasi Ruangan

Baca juga: Misteri Pembunuhan Babilo Five di Timor Leste, Benarkah Tentara Indonesia Pelakunya? Cek Fakta

Baca juga: Sukseskan Program Ketahanan Pangan Kodam IX/Udayana, Danrem 161/Wira Sakti Pimpin Tanam Kelor

Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross mengatakan dalam sebuah pernyataan hari Kamis, aktivitas raksasa minyak itu bertindak seperti "pengganggu" bagi militer China untuk mengintimidasi tetangganya. AS kemudian mengumumkan langkah untuk memasukkan nama CNOOC ke dalam daftar hitam, yang membatasi akses ke teknologi AS tanpa izin khusus.

"Tindakan pemerintahan Trump ini, sekali lagi, menunjukkan kepada publik, kepada komunitas internasional apa itu unilateralisme, standar ganda dan intimidasi," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian dalam sebuah pengarahan di Beijing pada hari Jumat seperti yang dikutip Bloomberg.

Lijian menambahkan, "Pihak China akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan hak dan kepentingan yang sah dan sesuai hukum dari perusahaan China, dan kami akan mendukung perusahaan kami, untuk melindungi, menegakkan hak dan kepentingan mereka sesuai dengan hukum."

Dalam pernyataan yang dikirimkan lewat email, CNOOC mengetahui keputusan AS dan akan terus memantau kemajuannya.

Saat CNOOC terlibat dalam sengketa teritorial untuk pengeboran di dekat Vietnam dan Filipina, sebagian besar produksi aktualnya di Laut China Selatan lebih dekat ke wilayah. Wilayah tersebut adalah "wilayah operasi inti", menurut laporan tahunan terbaru perusahaan.

Menurut CNOOC, Laut China Selatan bagian timur menyumbang sekitar 242.000 barel setara minyak per hari untuk perusahaan pada 2019, sekitar 17% dari total produksi, dengan kedalaman mulai dari 100 hingga 1.500 meter.

Perusahaan tersebut mengembangkan Yangjiang Sag, patahan bawah laut di barat daya Hong Kong, dan membuat tujuh penemuan baru di seluruh wilayah pada tahun 2019.

Baca juga: 7 Pegawai Positif Covid-19, Dukcapil Kota Kupang Sterilisasi Ruangan

Baca juga: Misteri Pembunuhan Babilo Five di Timor Leste, Benarkah Tentara Indonesia Pelakunya? Cek Fakta

Baca juga: Inilah Kata-kata Terakhir Donald Trump Sebelum Hengkang dari Tahta AS, Bikin Warga AS Muak, Apa Itu?

Baca juga berita lainnya: