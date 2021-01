SRIWIJAYA AIR JATUH : Mengigau Didatangi Ayah, Putri Korban Sriwijaya Air: Papa Jatuh Tak Ada Tolong

POS KUPANG.COM----- Jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182 masih menjadi duka mendalam bagi keluarga korban, salah satunya keluarga Rion Yogatama.

Pasalnya sampai saat ini tubuh salah satu korban yang bernama Rion Yogatama ini belum teridentifikasi hingga saat ini.

Namun baru-baru ini viral di media sosial, korban Sriwijaya Air SJ 182 Rion Yogatama datangi anaknya lewat mimpi sambil minta tolong.

Hal ini diungkap oleh sang nenek yang merupakan ibu kandung Rion Yogatama.

ILUSTRASI - Posisi pesawat Sriwijaya Air dengan registrasi PK-CLC yang jatuh terpantau pada situs Flightradar24, take off pada pukul 14.30 LT. (Flightradar24.com - Tribunnews)

Menurutnya, anak Rion tiba-tiba saja mengigau dalam tidurnya.

Dalam tidurnya itu sang anak bermimpi kalau ayahnya jatuh dari pesawat.

Namun kata dia, tidak ada yang menolong ayahnya saat jatuh tersebut.

Melansir Tribun Menado: 'Rion Korban Pesawat Sriwijaya Air 'Datangi' Anak Lewat Mimpi: Papa Jatuh Tapi Tak Ada yang Tolong', Seperti diketahui, jenazah Rion Yogatama belum berhasil diidentifikasi.

Namun, satuan petugas pencarian dan pertolongan dari unsur penyelam TNI Angkatan Laut telah menemukan gawai dan sim card miliknya di kedalamam 17 meter laut Kepulauan Seribu.