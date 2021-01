Bupati Manggarai Barat, Agustinus Dula Akan Ajukan Praperadilan

Bupati Agustinus Dula Akan Ajukan Praperadilan

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Bupati Agus CH. Dula akan mengajukan praperadilan kepada Kejaksaan Tinggi NTT. Upaya hukum ini ditempuh usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengalihan aset tanah seluas 30 ha di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat NTT.

Kuasa hukum Bupati Agustinus CH Dula, Ali Antonius SH, mengatakan pihaknya akan mengajukan gugatan terkait penetapan status tersangka terhadap Bupati Dula.

"Kita akan ajukan praperadilan," ujar Ali Antonius saat dikonfirmasi POS-KUPANG.COM.

Menurut pihaknya, penetapan tersangka terhadap kliennya dalam kasus dugaan korupsi yang merugikan negara hingga Rp 1,3 triliun itu terkesan sangat terburu-buru dan prematur.

Menurutnya, aset tanah yang menjadi persoalan tersebut sebenarnya masih bersifat pengadaan dan belum menjadi aset riil Pemda Mabar.

Sehingga, kliennya sebagai pemimpin daerah selama ini tengah berusaha untuk memperjuangkan aset tersebut menjadi aset Pemda Mabar dan ia pun menepis bahwa kliennya telah menjual aset tersebut.

Ia bahkan menilai Kejati NTT berlebihan dengan membawa kasus tersebut ke ranah pidana. Menurutnya, persoalan tersebut seharusnya dibawa ke ranah perdata.

"Terlalu berlebihan dengan menggunakan instrumen Tipikor. Ada instrumen lain yang bisa dilakukan, yakni instrumen keperdataan. Gugat secara perdata," kata dia.

Bupati Dula sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengalihan aset tanah seluas 30 ha di daerah Kerangan Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) pada Kamis (14/1).

Selain Bupati Dula, Kejati NTT juga menetapkan 15 tersangka lainnya dalam kasus yang diduga merugikan negara hingga Rp 3 triliun.

Keenam belas tersangka itu diantaranya AN, AS, AR, EP, HS, MN, MDR, A alias U, VS, TDKD, DK, STMA, CS dan MN.

Dari 16 tersangka tersebut, 14 diantaranya sudah ditahan, sementara Bupati Dula masih menunggu surat dari Kemendagri dan tersangka VS terkonfirmasi positif Covid-19. (Laporan wartawan POS-KUPANG.COM, Ryan Nong)