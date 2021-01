Susunan Pemain dan Prediksi Inter Milan vs Juventus di Liga Italia, Duel Tajam Lukaku vs Ronaldo

Lukaku vs Ronaldo

POS-KUPANG.COM - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Inter Milan vs Juventus di laga lanjutan Liga Italia, Senin (18/1/2021) WIB via Live Streaming Bein Sports. Adu tajam Cristiano Ronaldo vs Romelu Lukaku.

Siaran Langsung Grande Partita Liga Italia antara Inter Milan vs Juventus via Live Streaming TV Online Bein Sports ini mulai pukul 02.00 WIB. Momen jaga Klasemen Liga Italia dari AC Milan.

Link Live Streaming Inter Milan vs Juventus bisa diakses via Live Streaming Bein Sports. Cek Prediksi Susunan Pemain, Romelu Lukaku dan Cristiano Ronaldo main.

Duel ini akan mempertemukan pemain-pemain top. Ada Achraf Hakimi, Lautaro Martinez, hingga Lautaro Martinez di kubu Inter.

Ada Giorgio Chiellini, Federico Chiesa, hingga Cristiano Ronaldo di pihak Juventus.

Ada pula pertemuan guru dan murid di pinggir lapangan, yakni Antonio Conte dan Andre Pirlo.

Conte adalah pelatih Pirlo di Juventus antara 2011 dan 2014. Sekarang, mereka akan saling berhadapan sebagai pelatih.

Romelu Lukaku dalam laga Coppa Italia Fiorentina vs Inter Milan Rabu (13/1/2021) malam WIB (Twitter @inter_en)

Inter saat ini memiliki 37 poin, tertinggal tiga poin di belakang AC Milan.

Sementara itu, Juventus memiliki 33 poin, tapi masih punya tabungan satu laga.

Inter berusaha untuk kembali mengejar Milan. Untuk itu, Inter tentu membidik kemenangan atas Juventus.