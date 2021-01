LINK Live Streaming BeIN SPORTS 2 RCTI Inter Milan vs Juventus Liga Italia Malam Ini

Linkl Live Streaming BeIN SPORTS 2 RCTI Inter Milan vs Juventus Liga Italia Malam Ini

POS-KUPANG.COM - Live Streaming BeIN SPORTS 2 dan RCTI menayangkan laga big match Inter Milan vs Juventus di pekan 18 Liga Italia Serie A malam ini, tepatnya pada Senin dini hari 18 Januari 2021.

Duel sengit diprediksi akan terjadi ketika Inter Milan menjamu Juventus malam ini di Giuseppe Meazza.

Selain memburu kemenangan, Juventus maupun Inter Milan juga harus segera mengejar ketertinggalan mereka dari AC Milan yang kini di puncak Klasemen Liga Italia.

Jadwal Liga Italia Serie A antara Inter Milan vs Juventus malam ini bakal kick off sesuai jam tayang pada Minggu malam atau Senin dini hari pukul 02.45 WIB.

Siaran langsung dan live streaming Inter Milan vs Juventus tayang di channel TV beIN SPORTS 2 dan RCTI atau RCTI plus.

Bagi penggemar di Indonesia bisa menonton siaran langsung dan live streaming Inter Milan vs Juventus dengan mengakses tautan link beIN SPORTS via vidio.com bein connect dan juga RCTI plus di akhir artikel.

Laga ini bisa dibilang sama-sama berat bagi kedua tim mengingat panasnya persaingan tim papan atas klasemen Liga Italia, di mana saat ini AC Milan berada di puncak.

Sementara Inter Milan berduel dengan Juventus, AC Milan akan melawat ke markas Cagliari pada hari berikutnya.

Laga Inter Milan vs Juventus diprediksi bakal berjalan ketat dan sengit. Meski demikian, di atas kertas Juventus unggul catatan kemenangan sepanjang 174 kali pertemuan kedua tim di Serie A.

Dari total 174 kali pertemuan, Juventus telah menang sebanyak 84 kali, berbanding Inter Milan yang meraih kemenangan 46 kali atas si nyonya tua.

Dari segi jumlah gol, Juventus telah mengemas 251 gol, lebih banyak dari Inter Milan yang mengoleksi 201 gol sepanjang melawan Juventus di Serie A.