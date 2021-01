POS-KUPANG.COM - 60 Ucapan Valentine Day untuk Orangtua Tercinta, Inggris Indonesia, Simpel dan Berkesan, Bikin Haru

Valentine's Day atau Hari Valentine 14 Februari sebentar lagi akan tiba.

Hari Valentine bisa menjadi momen istimewa untukmu menghabiskan waktu bersama pasangan.

Kamu bisa merayakannya dan mengirimkan ucapan romantis pada si dia.

Tak hanya itu, ucapan-ucapan romantis juga bisa kamu gunakan untuk mengunggah status di media sosial.

Seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, atau Twitter.

Dirangkum Tribunnews dari Shutterfly, Brainy Quote, Womans Day, dan Country Living, inilah 60 ucapan romantis Valentine's Day yang bisa kamu gunakan:

1. Where there is great love, there are always wishes. (Willa Cather)

Dimana ada cinta hebat, di sana selalu ada harapan. (Willa Cather)

2. Doubt thou the stars are fire, Doubt that the sun doth move. Doubt the truth to be a liar, But never doubt I love. (William Shakespeare)