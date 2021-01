JADWAL LIGA ITALIA Pekan 18, Lazio vs AS Roma, Inter Milan vs Juventus, Cagliari vs AC Milan

POS-KUPANG.COM - Berikut jadwal Serie A Liga Italia akhir pekan ini dari giornata 18, grande partita Lazio vs AS Roma dalam Derby della Capitale dan Inter Milan vs Juventus.

Jelang laga Lazio vs AS Roma, Henrikh Mkhitaryan mengaku bahagia hijrah ke tanah Italia untuk membela panji Giallorossi.

Mkhitaryan menjelma menjadi pemain penting di kubu AS Roma dalam mengarungi kancah Liga Italia.

Mantan pemain Arsenal itu menghargai kepercayaan yang diberikan AS Roma kepadanya.

Mengingat perjalanan karier yang tak begitu mulus di tanah Inggris.

"AS Roma percaya kepada saya, anda bisa melihat dari cara saya bermain di sini," ungkap Mkhitaryan dikutip dari laman Football Italia.

"Permainan saya mencerminkan pribadi yang sedang bahagia berada di klub ini," sambungnya.

Pemain berusia 31 tahun itu kini santer dikabarkan tengah mengadakan diskusi dengan pihak klub terkait perpanjangan kontrak.

Mkhitaryan berhasrat memperpanjang masa baktinya untuk Giallorossi, mengingat durasi kontrak sang pemian yang akan berakhir pada Juni 2021.

Namun, Mkhitaryan enggan berkomentar banyak menanggapi isu perpanjangan kontraknya.

Ia memilih fokus mempersiapkan diri bersama AS Roma untuk menghadapi pekan krusial di kancah Liga Italia.

Setelah bersua Inter Milan pada 10 Januari lalu, Giallorossi belum bisa bersantai, lantaran sudah ditunggu Lazio pada laga Liga Italia pekan selanjutnya.