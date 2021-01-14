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Pesawat Sriwijaya Air Jatuh

PESAWAT SRIWIJAYA AIR JATUH: Penumpang SJ 182 Indah Halimah Lewat Sidik Jari, Suami dan Bayi Belum

DVI kembali mengidentifikasi dua jenazah korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182, Rabu

zoom-inlihat foto PESAWAT SRIWIJAYA AIR JATUH: Penumpang SJ 182 Indah Halimah Lewat Sidik Jari, Suami dan Bayi Belum
Tribun Sumsel/Facebook Indah Halimah Putri
Foto Indah Halimah Putri (dua dari kanan) dan suaminya Rizki Wahyudi (kanan) semasa hidup bersama orangtua dan kerabat. Indah dan Rizki bersama anak dan dua anggota keluarga lain meninggal pada musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182 di Kepulauan Seribu, Sabtu (9/1/2021). 

POS KUPANG.COM--  -- Dua penumpang Sriwihaya Air SJ 182 berhasil diidentifikasi.

Mereka adalah Indah Halimah Putri dan Agus Minarni.

Indah adalah penumpang Sriwijaya Air no 29. Persisnya 29. 9,77108E+12 Mrs. INDAH HALIMAH PUTRI

Tim DVI kembali mengidentifikasi dua jenazah korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182, Rabu (13/1/2021), yakni atas nama Indah Halimah Putri dan Agus Minarni. (WARTA KOTA/JOKO SUPRIYANTO)

Sedang Agus Minarni nomor 61 atau 61. 9,77108E+12 Mrs. AGUS MINARNI -

Indetifikasi penumpang pesawat Sriwijaya Air SJ 182 dilakukan oleh Tim Disaster Victim Identification (DVI) RS Polri Kramat Jati, Rabu (13/1/2021).

Mia Trestiyani Wadu (kiri) bersama ayahnya - Kepergian Mia, pramugari pesawat Sriwijaya Air SJ-182 rute Jakarta-Pontianak yang jatuh di Kepulauan Seribu meninggalkan cerita.
Mia Trestiyani Wadu (kiri) bersama ayahnya - Kepergian Mia, pramugari pesawat Sriwijaya Air SJ-182 rute Jakarta-Pontianak yang jatuh di Kepulauan Seribu meninggalkan cerita. (TribunBali/Istimewa)

Dikutip dari Kompas.com, Kabid Topol Pusinafis Bareskrim Polri Kombes Sriyanto mengatakan, Indah teridentifikasi lewat sidik jari jempol kiri.

Sidik jari Indah kemudian dibandingkan dengan sidik jari E-KTP milik Indah.

“Identik 12 titik, 12 titik menurut kami tidak bisa terbantahkan,” ujar Sriyanto saat konferensi pers di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (13/1/2021) sore.

Agus Minarni berhasil diidentifikasi lewat jempol kanan.

 Sidik jari Indah kemudian dibandingkan dengan sidik jari E-KTP milik Indah.

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Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Warta Kota
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