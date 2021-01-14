Pesawat Sriwijaya Air Jatuh
PESAWAT SRIWIJAYA AIR JATUH: Penumpang SJ 182 Indah Halimah Lewat Sidik Jari, Suami dan Bayi Belum
DVI kembali mengidentifikasi dua jenazah korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182, Rabu
POS KUPANG.COM-- -- Dua penumpang Sriwihaya Air SJ 182 berhasil diidentifikasi.
Mereka adalah Indah Halimah Putri dan Agus Minarni.
Indah adalah penumpang Sriwijaya Air no 29. Persisnya 29. 9,77108E+12 Mrs. INDAH HALIMAH PUTRI
Tim DVI kembali mengidentifikasi dua jenazah korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182, Rabu (13/1/2021), yakni atas nama Indah Halimah Putri dan Agus Minarni. (WARTA KOTA/JOKO SUPRIYANTO)
Sedang Agus Minarni nomor 61 atau 61. 9,77108E+12 Mrs. AGUS MINARNI -
Indetifikasi penumpang pesawat Sriwijaya Air SJ 182 dilakukan oleh Tim Disaster Victim Identification (DVI) RS Polri Kramat Jati, Rabu (13/1/2021).
Dikutip dari Kompas.com, Kabid Topol Pusinafis Bareskrim Polri Kombes Sriyanto mengatakan, Indah teridentifikasi lewat sidik jari jempol kiri.
Sidik jari Indah kemudian dibandingkan dengan sidik jari E-KTP milik Indah.
“Identik 12 titik, 12 titik menurut kami tidak bisa terbantahkan,” ujar Sriyanto saat konferensi pers di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (13/1/2021) sore.
Agus Minarni berhasil diidentifikasi lewat jempol kanan.
Sidik jari Indah kemudian dibandingkan dengan sidik jari E-KTP milik Indah.
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