LIVE TVRI, Jadwal Coppa Italia 2021 Malam ini AC Milan vs Torino, Inter Milan, Juventus dan AS Roma

POS-KUPANG.COM - Babak 16 besar Coppa Italia 2021 mulai berlangsung malam ini. Tim-tim Liga Italia Serie A AC Milan, Juventus, Inter Milan dll mulai bermain.

Coppa Italia 2021 akan tayang melalui saluran TV dan Live Streaming TVRI.

Jadwal Coppa Italia di TVRI malam ini Rabu (13/1/2021) dini hari adalah dibuka pertandingan AC Milan vs Torino.

Pertandingan AC Milan vs Torino di TVRI akan mulai berlangsung pada jam 02.45 WIB.

Pada malam harinya, jadwal Coppa Italia di TVRI dilanjutkan pertandingan Fiorentina vs Inter Milan yang berlangsung pukul 21.00 WIB.

Kemudian Napoli vs Empoli juga tayang di TVRI pada jam 23.45 WIB.

Jadwal Coppa Italia di TVRI berlanjut pada malam hari Kamis (14/1/2021) dini hari dengan menyajikan laga Juventus vs Genoa.

Pertandingan Juventus vs Genoa akan tayang di TVRI pada jam 02.45 WIB.

Kemudian empat pertandingan 16 besar Coppa Italia lainnya seperti AS Roma vs Spezia dan Lazio vs Parma berlanjut pada pekan depan Rabu (20/1/2021) dan Jumat (22/1/2021).

* Kans Derby Milan di Peremparfinal Coppa Italia

Sementara itu seandainya AC Milan bisa mengatasi perlawanan Torino, tim yang saat ini dibesut Stefano Pioli berpeluang menghadapi rival sekota pada babak perempat final.