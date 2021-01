7 Drama Korea yang Paling Banyak Curi Perhatian Tahun 2020, Crash Landing on You hingga Start Up

POS-KUPANG.COM - Serial drama Korea menjadi salah satu tontonan yang memiliki banyak penggemar di tahun 2020.

Ketika dunia diserang pandemi Covid-19 selama hampir setahun belakangan, membuat penggemar drama korea khususnya di Indonesia semakin bertambah.

Beberapa judul bahkan menjadi topik yang banyak dibicarakan di sosial media.

Berikut adalah 7 drama Korea yang paling banyak dibicarakan sepanjang tahun 2020.

Its Okay to Not To Be Okay episode 12 (tvN)

1. It's Okay to Not Be Okay

Drama It's Okay to Not Be Okay merupakan salah satu serial drama yang paling banyak dibicarakan tahun ini.

Drama yang tayang pada akhir Juni hingga Agustus 2020 menyajikan cerita dengan mengangkat isu kesehatan mental yang juga menjadi perhatian publik akhir-akhir ini.

Tayang di tvN dan Netflix, drama ini dibintangi jajaran aktor dan aktris papan atas Korea seperti Kim Soo Hyun, Seo Ye Ji, dan Oh Jung Se.

It's Okay to Not Be Okay mendapatkan rating 7,6 persen untuk episode terakhir yang tayang pada Minggu (9/8/2020).

Sementara secara umum, IMDb memberikan rating 8,8/10 untuk serial hasil arahan Park Shin Woo tersebut.

Poster drama The World of the Married (Hancinema/Soompi)

2. The World of the Married