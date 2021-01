Terkini,BPOM Terbitkan Izin Darurat Vaksin Covid-19 Sinovac,Begini Tingkat Efikasinya & Efek Samping

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Setelah Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) mengeluarkan fatwa halal dan suci untuk vaksin covid-19 atau virus corona, Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM ) mengeluarkan izin penggunaan dalam kondisi darurat atau emergency use authorization (EUA) untuk vaksin Covid-19.

Fatwa Hall dari MU dan Izin Darurat dari BPOM ini menjadi dasar penggunaan vaksin covid-19 Sinovac di Indonesia.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Fatwa telah memutuskan bahwa vaksin covid-19 Sinovac asal Tiongkon, China halal dan suci untuk digunakan.

"Badan POM menetapkan mengeluarkan izin penggunaan dalam kondisi darurat atau emergency use authorization (EUA) untuk vaksin Covid-19. Izin diberikan untuk penggunaan Coronavac produksi Sinovac yang bekerja sama dengan Bio Farma. Izin ini sesuai dengan panduan WHO," kata Kepala BPOM Penny K Lukito dalam konferensi pers di Aula Gedung C BPOM, Jakarta, Senin (11/1/2021).

Penny K Lukito mengatakan vaksin Sinovac yang telah diuji coba tahap ketiga di Bandung telah memenuhi standar keamanan yang disyaratkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO).

"Pertama, hasil evaluasi terhadap data dukung keamanan yang diperoleh dari studi klinis fase ketiga di Indonesia, Brazil dan Turki secara keseluruhan aman dengan kejadian efek samping ringan hingga sedang," ujar Penny dalam konferensi pers secara virtual itu.

Efek samping yang dimaksud antara lain nyeri, iritasi dan pembengkakan yang tidak bahaya dan dapat pulih kembali keesokan harinya.

Kedua, berdasarkan hasil evaluasi khasiat, vaksin Sinovac sudah mampu membentuk antibodi di dalam tubuh.

Penny menjelaskan, antibodi yang ada sudah dilihat dan mampu membunuh serta menetralkam virus SARS-CoV-2 di dalam tubuh.