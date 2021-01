Baju Ketat Nia Ramadhani Bikin Nitizen Gemetaran, Penampilannya Disoroti, Pantes Ardie Bakrie Takluk

POS-KUPANG.COM - Siapa tak kenal Nia Ramadhani? Sosok artis papan atas ini selalu jadi bahan pergunjingan publik.

Bahkan semenjak dinikahi Ardie Bakrie, kehidupan Nia Ramadhani seketika banyak berubah.

Walau Nia telah dikaruniai buah hati, namun penampilannya justeru semakin bikin nitizen meleleh.

Ini karena bentuk tubuh istri konglomerat Ardi Bakrie tersebut sungguh menawan.

Meski telah menjadi ibu dari ketiga anaknya, ibu Mikhayla Zalindra Bakrie itu, masih saja sukses mempertahankan bentuk tubuhnya yang begitu langsing bak gadis remaja.

Tak heran jika kemampuan menantu Aburizal Bakrie dalam menjaga bentuk tubuhnya tersebut membuat ia menjadi sosok yang dielukan oleh para netizen.

Banyak dari mereka mencoba untuk mengikuti pola hidup dan nasehat yang acap kali dibagikan Nia melalui media sosial pribadinya.

Seperti yang terlihat melalui sebuah foto yang diunggah Nia di akun instagram pribadinya, @ramadhaniabakrie, Minggu (10/1/2021).

"Your experiences are what matter the most... #skiing2021," tutur Nia.

Dalam foto tersebut, wanita berusia 30 tahun ini terlihat tampil memukau dengan mengenakan pakaian ski berwarna hitam yang memperlihatkan dengan jelas lekuk tubuhnya.