Terlihat Tegar, Ternyata Begini Perasaan Wijin Usai Tahu Video Syur Gisel: Gue Pasti Ada Up and Down

POS-KUPANG.COM- Siapa yang tak syok tiba-tiba ada kabar buruk tentang orang yang kita cintai.

Apalagi kabar buruk itu terkait skandal video syur yang menghebohkan publik.

Begi pula yang dirasakan Wijaya Saputra alias Wijin saat mengetahui video syur sang kekasih, Gisella Anastasia alias Gisel dengabn pria lain.

Meski mengaku tetap memberio dukungan pada sang kekasih, Namun Wijin tak memungkiri tentang perasaannya.

Tak banyak bicara sejak kasus tersebut mencuat, baru-baru ini Wijaya Saputra akhirnya membagikan perasaannya saat pertama kali menyaksikan video 19 detik milik Gisel.

Melansir informasi dari tayangan Youtube Boy William pada Sabtu (9/1/2021), sebagai manusia biasa, Wijaya Saputra mengaku memiliki perasaan yang tak stabil.

"Gue pasti ada up and down-nya, apapun yang gue rasain selalu talk to god," ujarnya.

Ya, rupanya Wijaya Saputra saat itu mendengar berita tersebut dari rekanya.

Sempat tidak percaya, Wijin justru mengira video yang dimaksud rekannya adalah video lama.