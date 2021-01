Pro-Kontra Lepas Hijab, Rachel Vennya Marah Blokir Semua Akun Haters yang Hujat di Kolom Instagram 

POS KUPANG, COM - Unggahan Rachel Vennya memblokir warganet terus menghujatnya menimbulkan pro-kontra di media sosial.

Selebgram kaya raya Rachel Vennya memutuskan untuk mengirimkan foto tanpa hijab tepat pada Hari Ibu (22/12/2020) ke akun Instagram @rachelvennya.

Kiriman (posting) Rachel Vennya saat itu mendapatkan Like hampir 750 ribu.

Sontak, banyak warganet menghujat dan menghina keputusan Rachel menanggalkan jilbab.

Tak jarang, komentar negatif dan bernada menghina marwah menyasar kepadanya.

Maka dia memutuskan untuk memblokade akun warganet yang selalu menteror dengan caci-maki.

Pada Rabu (6/1/2021) Rachell Vannya kembali mengunggah tulisan dengan caption yang menegaskan sikap memblokade pengguna yang membencinya.

"Blocking people on instagram is my new hobby right now, #positivevibes ONLY.

You do you as long as you don’t hurt anybody babe, #womensupportingwomen," Tulisnya

Sontak Postingan ini mendapatkan respon dari fans yang ramai berkomentar

Disorot Lepas Hijab