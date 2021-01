Promo JCO Terbaru.Ngopi Hemat, Promo JCO 9 Januari 2021 Beli Satu Gratis Satu Hanya Rp 19.000, All Beverages Rp 26.000

POS-KUPANG.COM - JCO memberikan promo bagi pelanggan JCO. Promo JCO terbaru Januari 2021 ini seperti biasa tentunya akan memanjakan Anda dengan berbagai menu JCO nikmat nan lezat, dengan harga yang relatif lebih bersahabat di kantong.

Kali ini bisa hemat banget untuk ngopi. Gimana nggak hemat, JCO lagi promo beli satu gratis satu

Promo di JCO Januari 2021 terbaru tersebut yakni paket JCOFFEE DRIP.

Sebelumnya, promo dan diskon terbaru dari JCO untuk paket promo JCO Januari 2021 JCOFFEE DRIP tersebut juga telah diumumkan di Instagram JCO Indonesia.

“Minum kopi makin seru dengan promo Buy 1 Get 1 JCOFFEE DRIP mulai besok, 8 Januari 2021 hingga 15 Januari 2021.

2 sachet kini hanya 19 Ribu atau 2 box hanya 70 Ribu.

Promo ini berlaku pembelian khusus take away dari store atau lewat website delivery kami di www.jcodelivery.com.

Segera dapatkan untuk stock ngopi kamu yah! #Jcoindonesia

#Jcoffeedrip

#Jcoffee,”

Demikian keterangan dalam unggahan di akun Instagram Jco Indonesia, beberapa waktu lalu.

Menu Istimewa Pecinta Kopi

Dikutip dari laman Kontan.co.id promo JCO terbaru periode 8-15 Januari 2021 baru saja meluncur untuk memanjakan lidah para pencinta minuman manis, khususnya kopi.

Promo JCO terbarukali ini menawarkan beli satu gratis satu J.Coffee Drip.