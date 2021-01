Kelakuan Dimas saat Dikerubutin Cewek Cantik Bikin Karyawan Raffi Ahmad Sewot Bilang: Padahal Dia KW

POS KUPANG, COM - Sebelum acara The Next Influencer tayang di TV, Dimas menghampiri satu persatu peserta.

Akan tetapi, kelakuan Dimas saat dikerubuti cewek-cewek membuat karyawan Raffi Ahmad geleng-geleng kepala dan menyentilnya.

Dilansir TribunnewsBogor.com dari Youtube Rans Entertainment, Dimas awalnya penasaran dengan persiapan para peserta The Next Influencer.

"Di dalam udah ada pesertanya. Kita mau lihat persiapan mereka kayak gimana, yuk kita lihat," ucap Dimas, dilansir dari Youtube Rans Entertainment, Jumat (9/1/2021) malam.

Saat kan mendatangi para peserta, Dimas meminta karyawan Raffi Ahmad untuk menemaninya.

Namun ketika karyawan tersebut datang, Dimas malah mengabaikan dan sibuk dengan cewek-cewek tersebut.

Bahkan, Dimas pun meminta cewek-cewek tersebut antre jika ingin foto berdua dengannya.

"Nih, disuruh datang. Foto-fotonya mestinya ama saya. Tapi lihat tuh foto-fotonya malah ke situ," sindir Haikal, karyawan Raffi Ahmad sambil menunjuk Dimas.

Mendengar sindiran dari karyawan Raffi Ahmad, Dimas pun menyalami sebagai tanda permintaan maaf.

Setelah itu, Dimas pun kembali melayani cewek-cewek tersebut.