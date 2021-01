Comeback Song Hye Kyo di Drama Korea The Glory, Intip Sinopsis Drakor yang Bakal Tayang ini

POS-KUPANG.COM - Aktris Drama Korea atau drakor Song Hye Kyo akan kembali ke layar kaca.

Song Hye Kyo akan bermain dalam Drama Korea berjudul The Glory, berikut TribunJakarta.com rangkum sinopsisnya.

Simak sinopsis Drama Korea serial The Glory karya penulis skenario Descendants of the Sun, Kim Eun Sook.

Hwa & Dam Pictures mengatakan, pada Jumat (8/1/2021), Song Hye Kyo mulai syuting perdana The Glory.

The Glory berkisah tentang seorang wanita yang mengalami kekerasan di sekolah.

Setelah lulus sekolah, dia berusaha membalas dendam.

Baca juga: Intip 10 Momen Manis Hyun Bin & Son Ye Jin di Drakor Crash Landing On You, Bikin Baper!

Baca juga: Unjuk Kebolehan Main Biola Raksasa Pesona Veronika Tan Makin Terpancar,Gaya Ditiru Tapi PribadiTidak

Baca juga: Permintaan Maaf Gisella Anastasia Picu Reaksi Roy Marten, Ayah Gading Marten Beri Komentar ini

Untuk drakor The Glory bakal menjadi serial TV pertama Song sejak roman Encounter (2018).

Serta menjadi proyek baru penulis naskah Kim Eun-sook setelah fantasi The King: Eternal Monarch (2020).

Namun, Kim Eun Sook mendapatkan ulasan buruk dari penonton di rumah untuk penulisan drama serial terakhirnya itu.

The Glory menarik perhatian media karena mempertemukan kembali aktris dan penulis skenario sejak serial roman militer megahit Descendants of the Sun pada tahun 2016.

Hwa & Dam mengatakan, sutradara Ahn Gil-ho menggarap The Glory.