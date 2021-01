Agnez Mo: Titipan Tuhan

POS-KUPANG.COM - Punya segudang pengalaman sebagai penyanyi, Agnez Mo membagikan kisahnya yang selama ini belum pernah diungkap.

Termasuk, cita-cita masa kecilnya yang kesampaian, caranya menghargai hidup, hingga pernah menolak tawaran promosi lagu di strip club di Amerika Serikat.

Agnez Mo menuturkan, saat kelas 5 SD ia pernah ditanya gurunya, Pak Yatno yang menanyakan saat sudah besar mau jadi apa.

"Waktu itu gue bilang, gue pengin jadi guru tapi gue enggak pengin jadi guru cuma di sekolah, gue pengin jadi guru di seluruh dunia pakai komputer," kata Agnez Mo, dikutip dari kanal YouTube Daniel Mananta Network, Senin (4/1/2021).

Lalu, di zaman media sosial Instagram belum muncul, Twitter sempat menjadi platform favorit warganet. Akun Twitter-nya disebut Agnez sempat menjadi nomor satu di Asia.

"Platform yang kalau kita tulis, begitu banyak orang yang ngelihat dan bisa belajar. And that's exactly what I wanted to do since 10 years old," tuturnya lagi.

Kata Agnez Mo, ia berusaha mendisiplinkan diri untuk bersyukur pada hal-hal kecil yang sudah menjadi ritualnya setiap pagi.

"Terkadang saat suatu hal buruk terjadi, yang bisa kita syukuri cuma 'Oke thank you gue masih bisa makan, thank you gue masih bisa sehat, gue masih bisa jalan, masih bisa ngomong. Thank you gue masih punya mobil, karena banyak orang yang enggak punya, gitu kan," tuturnya.

Penyanyi kelahiran 1 Juli 1986 ini menganggap talenta yang diberikan Tuhan kepadanya adalah berlian. Begitupun dengan hidupnya yang dirasa hanya dititipkan.

"Kayak hidup yang enggak nyinyirin orang atau enggak gosipin orang, atau fokus gimana caranya untuk menjadi lebih baik setiap hari," tuturnya.

"Itu sebenarnya tanggung jawab gue untuk potensi, talenta, dan hidup yang dititipkan sama Tuhan," imbuh Agnez. (kompas.com)