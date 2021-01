Jadwal Liga Italia Pekan 16 Live RCTI Malam ini, AC Milan vs Juventus, Sampdoria vs Inter Milan

POS-KUPANG.COM - Jadwal Liga Italia Serie A akan memasuki pekan 16, Ada duel pemuncak Klasemen Liga Italia yakni AC Milan vs Juventus. Zlatan Ibrahimovic vs Cristiano Ronaldo.

Siaran Langsung Liga Italia pekan 16 via Live Streaming RCTI dan Live Streaming Bein Sports ini dimulai pada hari Rabu 6 Januari 2021. Pekan ini ada dua laga paling menarik Sampdoria vs Inter Milan serta big match AC Milan dan Juventus.

Live Streaming RCTI dan Live Streaming Bein Sports 2 akan menayangkan laga-laga di Jadwal Liga Italia ini, termasuk duel AC Milan vs Juventus. Zlatan Ibrahimovic vs Cristiano Ronaldo. Serta Sampdoria vs Inter Milan, Rabu (6/1/2021) pukul 21.00 WIB malam ini.

Liga Italia Serie A baru saja menuntaskan pekan 15 Senin (4/1/2021) dini hari WIB, dimana AC Milan Inter Milan serta sang juara bertahan Juventus sukses meraih kemenangan.

Di pekan 16, AC Milan yang tengah memuncaki Klasemen Liga Italia dengan 36 poin akan mendapat ujian berat saat menjamu sang juara bertahan Juventus.

Jadwal Liga Italia antara AC Milan vs Juventus adalah pada Kamis, 7 Januari 2021 dini hari WIB yang akan tayang di RCTI.

AC Milan musim ini sangat impresif. Mereka belum menyentuh satu kalipun kekalahan musim ini.

Namun Juventus tentu bukan lawan yang mudah. Cristiano Ronaldo dkk yang kini ada di posisi 5 dengan 27 poin tentu tak ingin Scudetto lepas dari tangannya.

Di pekan 15 lalu, yang, Juventus sukses menang 4-1 dari Udinese.

Jika sampai tergelincir saat melawan Juventus, AC Milan rawan digusur Inter Milan.

Inter Milan yang hanya terpaut satu poin dari AC Mian akan melawan Sampdoria di pekan 16 ini.