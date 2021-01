PROMO KFC hingga 7 Januari 2021, Dua Paket Big Box Value Seharga Rp 63.636

POS-KUPANG.COM - Promo KFC diperpanjang hingga 7 Januari 2021, yakni spesial zuper box dan signature box hanya seharga Rp 63.636,00.

Restoran cepat saji asal Amerika Serikat ini memberikan promo dua paket Big Box dengan harga Rp 63.636,00 saja.

Dikutip dari laman Instagram @kfcindonesia, mulanya promo spesial ini berlaku mulai 25 Desember hingga 31 Desember 2020.

Namun kini, promo spesial Double Big Box Value diperpanjang hingga 7 Januari 2021.

Pelanggan akan mendapatkan dua box yakni, Zuper Box (satu Zuper Krunch, 1 ayam goreng, satu porsi nasi, dan satu mocha float) dan paket Signature Box (satu potong ayam, satu nasi, satu cream soup, dan satu mocha float).

Promo spesial ini berlaku untuk pembelian di tempat (dine in), take away, Home Delivery, Drive-thru, dan ojek online.

Namun, promo Double Big Box Value ini tidak berlaku untuk pemesanan katering.

Dan sayangnya, promo tidak berlaku pula untuk store Bandara Soekarno Hatta dan KFC BOX.

Berikut informasi promo KFC selengkapnya:

Double puas dan kenyang dengan KFC Double Big Box Value! Harganya mulai dari 63.636,

KFC lover udah bisa dapetin Zuper Box dan Signature Box nih! Pas banget kan buat kamu yang lagi laper?