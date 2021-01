HEBOH Aksi Beringas Emak-emak Hancurkan Tempat Perjudian, Meja Judi Dirusak Hinga Digotong Keluar

POS KUPANG, COM - Kalimat 'The Power of Emak-Emak' tentu sudah sangat familiar di telinga anda.

Tak ada yang dapat menyanggah jika kaum ibu-ibu sudah beraksi, maka apapun nampaknya menjadi sebuah kekuatan yang tak mampu ditandingi.

Seperti informasi berikut ini, mendadak viral dalam sebuah video aksi berani yang dilakukan oleh sekelompok ibu-ibu.

Sebuah video yang diunggah oleh akun instagram @nenk_update memperlihatkan sekelompok ibu-ibu melakukan aksi penghancuran sebuah tempat perjudian.

Aksi berani sekelompok ibu-ibu itu,berhasil menjadi sorotan warganet.

Nampak dalam video tersebut, para ibu-ibu yang penuh amarah memasuki sebuah ruko yang terdapat 3 unit meja perjudian.

"@nenk_update Sekelompok emak2 mengeruduk tempat perjudian dan menghancurkan beberapa alat permainan perjudian", tulis akun itu.

Dengan berani sekelompok ibu-ibu itu ada yang merusak meja perjudian dengan sebuah balok kayu.

Meja yang telah berhasil dihancurkan, oleh para ibu-ibu tersebut diangkat dan dipaksa dibawa keluar ruko untuk dibuang.

Nampak satu meja judi berhasil dipecahkan kacanya oleh sekelompok ibu-ibu dalam video itu.