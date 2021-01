Anya Jatuh dari Sepeda Trending Medsos, Ciutan Gading Marten Bikin Heboh, Netizen: Sikat Om Gading!

POS KUPANG, COM - Lagi-lagi nama Anya jadi trending di media sosial.

Selebgram dengan jutaan pengikut di instagram tersebut bikin heboh saat mengunggah potret dirinya setelah jatuh dari sepeda.

Tak hanya itu, postingan Anya Geraldine lantas banjir komentar saat dikomentari Gading Marten, mantan suami Gisella Anastasia.

Anya Geraldine (Instagram Anya Geraldine)



Potret tersebut ia bagikan di Instagram pada Minggu (3/1/2021).

"Niatnya sih baik yakan sepeda pagi, lalu......... terjatuh manja di hutan belantara, kita kebanyakan gaya si @patriciagouw hahah but its ok," tulisnya pada caption.

Pada foto yang Anya Geraldine bagikan, tampak sebagian badannya kotor berlumur lumpur.

Selain itu, terdapat luka di bagian pelipis dan lengannya.

Momen kecelakaan itu pun menghebohkan jagat dunia maya.

Bahkan nama Anya jadi trending di Twitter.

Satu yang bikin heboh juga adalah komentar Gading Marten di unggahan Instagram Anya.