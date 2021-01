Pevita Pearce: Sudah Sembuh

POS-KUPANG.COM - Kabar bahagia datang dari artis peran Pevita Pearce. Setelah beberapa waktu lalu dinyatakan positif Covid-19, Pevita kini mengumumkan kesembuhannya, pada Jumat (1/1/ 2021).

Wanita 28 tahun ini mengunggah foto dan videonya saat menyongsong tahun baru 2021. Ia tampil anggun menggunakan dress hitam sambil memamerkan senyumnya.

Dalam unggahan tersebut, Pevita menyebut kesembuhannya adalah salah satu dari sekian kebahagiaannya di akhir 2020.

"One of the many happy endings in 2020 ---I've been declared negative (Covid-19) but positive for my 2021 outlook," tulis Pevita di keterangannya, dikutip Kompas.com lewat akun @pevpearce, Sabtu (2/2/2021).

Menandai pergantian tahun, pemeran dalam film Gundala ini juga mengunggah sebuah video yang memperlihatkan kembang api.

Ia pun mengucapkan selamat tahun baru kepada semua orang. "HAPPY NEW YEAR," tulis Pevita.

Sebelumnya, peraih penghargaan Actress Of The Year di Indonesian Kids Choice Awards 2014 ini dinyatakan positif terjangkit Covid-19.

Hal tersebut telah dikonfirmasi Bucie Lee, manajernya. Bucie menjelaskan, artisnya positif terpapar virus corona dan tengah menjalani pemulihan di rumah sakit.

"Iya benar (Covid-19) dan sekarang lagi pemulihan," kata Bucie saat dihubungi awak media, Jumat (18/12/2020).

Hal tersebut juga dikuatkan dengan unggahan Pevita Pearce di akun instagramnya tentang momen-momen isolasi mandiri yang dijalaninya. (kompas.com)